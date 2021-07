World Sailing purjetamiskohtunike seminar toimub Tallinnas

World Sailing ja Eesti Jahtklubide Liit korraldavad purjetamiskohtunike seminari Tallinnas 13-15. augustil.

Kutsutud on eelkõige purjetamiskohtunikud kellel on olemas rahvuslik või klubi kategooria ning kellel on huvi oma erialal parimatelt juurde õppida. Seminari instruktoriteks on hispaanlanna Ana Sanchez ja horvaat Neven Baran. Seminar lõppeb rahvusvahelise kohtuniku testiga mis ei ole osalejatele kohustuslik. Kuivõrd seminar on rahvusvahelisele osalemisele avatud ja kohtade arv on piiratud siis kõik soovijad ei pruugi osalema pääseda. Seminarile pääsu valik tehakse olemasolevat kategooriat ja edasiõppimise soovi hinnates. Soovijatel palun lugeda seminari ingliskeelset tutvustust ja saata sooviavaldus Eesti Jahtklubide Liitu.

Link seminari infole: https://www.puri.ee/en/world-sailing-international-judges-seminar/

Seminari korraldajate nimel,

Andrus Poksi

Ott Kallas