Zoom8 Euroopa Meistrivõistlused on täies hoos

12. aprillil sai Austrias avalöögi Zoom8 Euroopa Meistrivõistlused, millest võtab osa hulganisti meie omi sportlasi erinevates klubidest.

Võistlusel on näha Uku Kuusk/Kuusalu Jahtklubist Kaito Haamerit, Mia Maria Lipsmäge ning Sandra Siniveed. Rein Ottosoni Purjespordi Koolist osalevad võistlusel Elisabeth Hitrov ja Rasmus Randmäe. Tallinna Jahtklubist sõitsid võistlusele Karl Juurikas, Maritta Kiviselg, Eva Kreem, Kertu Külaots, Nora Nargla, Maru Reiter ja Kaur Villem Väiku.

Tänase õhtu seisuga on esikolmikus näha ka eestlasi. Poistest on parimad Rasmus Rändmäe (ROPK), kes neljanda võistluspäeva õhtuks on saavutanud teise koha ning temale järgneb Kaito Haamer (UKP/QYC), kes hoiab kolmandat kohta. Esikümnesse on jõudnud ka Maru Reiter (TJK).

Tüdrukutest on esikümnes Mia Maria Lipsmäe (UKP/QYC), olles hetkel viies. Seitsmendal kohal on Sandra Sinivee (UKP/QYC). Üheksandal kohale on jõudnud Kertu Külaots (TJK).

Poiste tulemused

Tüdrukute tulemused