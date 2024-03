WISSA Talisurfi MM-il tuli rajasõdu lohede klassis maailmameistriks Ranno Rumm

Eelmisel nädalal, 12.-16. märtsil 2024, toimus WISSA Talisurfi MM, kus selgitati välja maailma parimad sportlased talisurfi klassides. Esimest korda tuli rajasõidu lohede klassis maailmameistriks eestlane, Ranno Rumm.

Võistlus toimus Kajaani lähedal, Põhja-Soomes, kus selgitati välja maailma parimad sportlased erinevates talisurfi klassides. Võistlusel osales sportlaseid kokku 9 riigist. Nädala jooksul sõideti lohedega võistlusrajal kokku umbes 500 km.

“Mul on hea meel, et suutsin terve nädala vältel hoida oma kohta ja näidata head kiirust nii tugevas kui ka väga nõrgas tuules. Lumine talv võimaldas meil hooaega hästi ette valmistada. Koos treeningpartner Taho-Jaan Truusiga sai nii Võrtsjärvel kui ka Peipsil piisavalt harjutada. Hea vorm õnnestus saavutada just võistluste ajaks.”

Lohede klassis oli stardis kolm eestlast. Taho-Jaan Truus suutis head kiirust näidata just tugevas tuules ja speedi klassis kus saavutas tihedas konkurentsis 4. koha. Martti Ainola saavutas race klassis 14. koha.

Fotode autor: Margus Kontus