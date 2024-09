Värskete traditsioonidega purjetamisvõistlus Helgi regatt toimub juba sel nädalavahetusel!

28. septembril toimub teistkordselt Tallinnas, Kalevi Jahtklubis populaarseks osutunud Helgi regatt. Helgi regatt on purjetamisvõistlus, mis on suunatud eelkõige naistele. Sel aastal peetakse võistlus klassikalistel draakonklassi jahtidel, mis panevad proovile ka kogenud purjetaja, kuna faktoreid, mida purjetamise juures jälgida, on draakonil võib-olla et kolmekordselt võrreldes mõne muu jahiga. Võistlusel osalejate hulka kuuluvad nii praeguseid kui endiseid tipp-purjetajaid, purjetamisele täiesti uued tulijad või hobipurjetajad. Eraldi arvestuses võistlevad parapurjetajatele disainitud jahi Hansa 303 klassis puude- või väljakutsega naised, kellele draakoni peal sõitmine pole võimalik või mugav.

Esimene Helgi regatt möödunud septembris, foto Mari Makarov

Selleaastasel regatil osaleb rohkem kui kaks korda rohkem paatkondasid. Eelmine aasta oli piiranguks roolinaiste nappus. Korraldajatel on väga hea meel näha, et sellel aastal on vaatepilt juba täiesti teine! Kokku on võistlustules 50 purjetajat 14-l erineval jahil (12 draakonit kolmeliikmeliste naiskondadega ning kaks parapurjetajat). Paraku pidi nii mõnigi huviline jääma pardalt maha, sest kohti naiskondades on pakkuda vähem kui on huvilisi. Iga aastaga on soov roolinaiste nimekirja pikendada, et lõpuks mahutada ära kõik naised, keda meri kutsub!

2024 regati ellutoojad Johanna-Maria Värgården ja Anu Varvik, foto Mari Makarov



Helgi regatt kasvas välja maailma suurimast naistele ning erivajadustega inimestele mõeldud regatist Helga Cup Saksamaal. Kodumaise ürituse korraldajad Anna-Liisa Talts ja Johanna-Maria Värgården hakkasid möödunud aastal Hamburgis ise regatist osa võttes Helgast eestindatud versiooni (Helgi) korraldama juba sealsete võistluste ajal. ‘’On kift näha naisi absoluutselt igas vanuses päeval koos purjetamas ja õhtul segamatult tantsimas. Ainult naised ja kõik purjetajad – see on umbes nagu kohtaksid oma õdesid, kelle olemasolust sa varem ei teadnud, aga on selgesti tuntav, et kõigis teis voolab sama veri ja pead sasib sama tuul. Saime juuni lõpus toimunud Helga regatil aru, et aega Helgit veel samal hooajal korraldada on piisavalt ning nüüd toimubki Helgi regatt Tallinnas juba teist aastat septembrikuus. Suvel toimub nii palju muid purjetamisvõistlusi, et naisi kokku saada on tõeline väljakutse’’ kommenteerivad neiud.

Pealehakkamisest neidudel puudust ei tule. Nimelt valmistub ka Anna-Liisa soolopurjetamise klassis Mini 6.50 osalemiseks esimese eestlasena üle Atlandi võistlusel Mini Transat, mis toimub 2025 aasta septembris ning millest osa võtmiseks on vajalik täita kindlad kriteeriumid. Hetkel on Anna-Liisa kogunud piisavalt miile, et osaleda kvalifikatsiooni protsessis, kuid üle-Atlandi võistlusele Mini Transat pääsevad vaid 70 kõige rohkemate miilidega purjetajat. Tema sooloprojektiga saab lähemalt tutvuda SIIN

Korraldustiim, foto: Mari Makarov

Kindel joon on Helgi regatil ka ametnike rivistik: Helgi regati korralduskomitee koosneb kogenud naisametnikest, kes on kõik pikaaegsed Eesti Jahtklubide Liidu atesteeritud võistlusametnikud. Peavõistlusjuht Agnes Lill on purjetanud alates 9. eluaastast ning on 2005 aasta Juunioride Maailmameister olümpiaklassis 470. Aastast 2010 korraldab Agnes rahvusvahelisi regatte ning on olnud Eesti vanima võistluse, Muhu Väina regati korraldusmeeskonnas ja regati direktoriks üle kümne aasta.

Paslik lõpp möödunud aasta võistlusele, foto: Mari Makarov

Võistlus toimub koostöös Eesti Draakon klassi purjetajate liidu, Erilised Purjetajad MTÜ ning Kalevi Jahtklubiga. Võistlusele annavad hoogu Reval Cafe, Purtse, Nautical Partners, Kalevi Jahtklubi resto, UMA restoran, Oliva Estonia, Vorstiabi, Kohe Coffee, Aarde pagar, Avikala, Prike ning Sepu & Hanna veiniateljee.

Võistluse sotsiaalmeedia kanalite lingid:

Ehkki täpse ajakava määrab purjetamisvõistlustel alati ilmataat, planeeritakse võistluspäeva laupäevaks. Tulemusi saab jälgida siin: [ https://www.manage2sail.com/en-US/event/HLG2024#!/ ]

Instagram: https://www.instagram.com/helgi_regatt/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563147480900