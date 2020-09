Tradehouse Noorsportlase Stipendiumi konkurss

Tradehouse OÜ annab juba kaheksandat aastat välja 20 000 € suuruse Noorsportlase Stipendiumi.

Tradehouse Noorsportlase Stipendiumi taotlemine 2020. aastaks on avatud ning taotlusi saab esitada kuni 19. oktoobrini. Stipendiumi eesmärk on toetada kuni 26-aastaste noorsportlaste ettevalmistust ja osalemist kohalikel ning rahvusvahelistel võistlustel. Stipendiumifond on ka tänavu kokku 20 000 €.

“Stipendium on tänavu olulisem kui eales varem, et meie lootustandvad noorsportlased saaksid raske aja kiuste keskenduda eesmärkidele ning saavutada parimaid tulemusi“ märgib Tradehouse asutaja Avo Kivimaa.

Kandideerimiseks on noorsportlasel vaja esitada järgmised dokumendid:

– videotutvustus;

– põhjendama toetuse vajalikkust (sh programm, kulude jaotus, sportlastee ja seniste saavutuste kirjeldus);

– hooldusõigusliku isiku nõusoleku stipendiumi taotlemiseks alla 18-aastase taotlejate puhul;

– vähemalt ühe soovituskirja treenerilt, spordiklubilt või alaliidult.

– täiendavalt võib esitada lisadokumente (esitlus, treeningkava, trennikaaslase soovitus jms).

Igal aastal on laekunud enam kui 100 avaldust rohkem kui 30-lt spordialalt. Noorsportlase Stipendiumi ajaloo vältel on Tradehouse stipendiumitena välja andnud 140 000 € summa.

Eelnevatel aastatel on stipendiumi pälvinud mitmed end juba tänaseks tõestanud sportlased: Janek Õiglane, Julia Beljajeva, Rasmus Mägi, Katrina Lehis, Epp Mäe ja Magnus Kirt. Lisaks veel paljud teised noored, kelle suuremad saavutused on alles ees.

Taotlusvorm ja lisainfo kodulehel: www.tradehouse.ee/stipendium

Täpsem info:

Tradehouse turundusosakond

Tel: 680 1601

E-post: turundus@tradehouse.ee

www.tradehouse.ee