Tõsises rahvusvahelises konkurentsis selgusid Eesti meistrid jääpurjetamises! GALERII

27.-29.01 toimusid Saaremaal Orissaares, Eesti Meistrivõistlused jääpurjetamises.

Kõige rohkem sõite said kirja kõige väiksemad, ehk Ice-Optimistid, DN arvestuses toimus 14 sõitu ja Monotype-XV tegid 12 starti. Nädalavahetusel jahtisid 65 Eesti, Läti, Soome, Poola ja Ungari purjetajat Saaremaal Orissaare külje all neljas arvestuses Eesti lahtiste meistrivõistluste medaleid

“Regatt läks täiega korda, jää oli lumevaba ja tuult jagus kõigiks päevadeks,” rääkis Eesti jääpurjetamise liidu president Alari Akermann, kelle sõnutsi said EMiks valmistuvad eestlased hea võimaluse võrrelda oma võimeid nelja riigi ässadega.

DN-klassis pani mitmekordne maailmameister Michal Burczynski Poolast kaheksa sõiduvõidu ja nelja teise kohaga oma paremuse veenva ülekaaluga maksma.

“Oli kolm väga head jääpurjetamise päeva, saime korraldada suurepärasel jääl ja korraliku tuulega 15 sõitu,” iseloomustas viie riigi sportlaste medaliheitlusi Pärnu jahtklubi purjespordikooli peatreener Elise Umb, kelle sõnutsi teeb rõõmu, et kõige nooremate poiste ja tüdrukute seltskonnaga on liitunud Haapsalu jahtklubi kasvandikud.

Eesti jääpurjetajate hooaeg jätkub eeloleval nädalavahetusel Pärnumaa lahtiste meistrivõistlustega, mis korraldatakse tõenäoliselt kas Saaremaal või mõnel suuremal järvel.