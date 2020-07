Tormituulte vaibudes avati Pärnus A. Le Coq 63. Muhu Väina regatt

Eesti avamerepurjetajad on tänulikud ning rõõmsad, et viirus jõudis suve keskpaigaks taanduda ja anda rohelise tule 63. korda peetava Muhu Väina regati toimumisele. Tegemist on traditsioonidega purjeregatiga, kus erinevatesse võistlusklassidesse jagatud purjejahid saavad Eesti rannikuvetes mõõtu võtta seitsmel päeval.

Täna Eestit räsinud tormituuled olid ka paljudele kogenud purjetajatele esmakordsed, kuid nii nagu avamistseremoonial rõhutas Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein – olgu need viirused või tormituuled, Muhu Väina regatt kui Eesti kõige vanem ja suurem purjevõistlus oli, on ja jääb!

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati poodiumikohtadele konkureerivad nii varasemate aastate regativõitjad kui ka maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt medaleid toonud jahid, sest iga-aastane mõõduvõtt kodustes vetes on oluliseks traditsiooniks.

Tänavusel regatil selgitatakse jahtide paremusjärjestus välja ORC (Offshore Rating Congress) mõõdusüsteemi järgi, mille ainukasutamise kasuks otsustas Eesti Jahtklubide Liit möödunud aasta sügisel. Jahid jagatakse nende pikkuse ja kiiruse järgi nelja gruppi ja gruppide piirid said selgeks täna pärast registreerimise lõppemist.

Folkboot klassile on Muhu Väina regatt Eesti Meistrivõistlusteks ning möödunud aasta võitja, Tiit Riisalo jaht W-Lind on tiitlit kaitsmas. ORC Eesti meistrid selguvad augustikuus Tallinnas toimuva võistluse Baltic Offshore Week käigus, mis on nii Eesti kui ka Soome meistrivõistlusteks.

ORC I grupis võistleb 25 jahti. Tiitlikaitsja rollis alustab tänavust regatti Jahtklubi Dago jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis, kellel on ette näidata ka 2018. a ORC MMi pronksmedal. Stardiliinil on ka möödunud aasta regati hõbeda- ja pronksijahid. Mõlemad jahid olid poodiumil ka augustis Rootsis toimunud ORC Euroopa Meistrivõistlustel – Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team (Dago JK) vastavalt kolmas ja Arne Veske Matilda 4 (Kalevi JK) Euroopa meister. Konkurentsi pakuvad ka 2014. a ORC maailma ja 2015.a Euroopa meister – jaht Forte (Kalevi JK) Jaak Jõgiga roolis, möödunud aasta kiireima jahi tiitli pälvinud jaht Spirit Lätist, mille roolis Kristaps Remess ning mitmed teised.

ORC II grupis on võistlustulle asumas 27 võistkonda. Nimekaimad neist on 2019. a ORC C grupi maailmameisterjahi meeskond Sugar (Pärnu JK) Marjaliisa Umbi juhtimisel ja Aivar Tuulbergi jaht Katariina II (Pärnu JK), kellel selle jahiga on ette näidata 2019. ja 2017. a ORC Euroopa MV hõbe ja 2016. a pronks. Stardiliinilt ei puudu ka möödunud aasta selle grupi võitja Evelyn III (Saaremaa Merispordi Selts/Kalevi JK) ning 2018. a võitja Adele (Baltsail JK) ja 2017. a võitja Jazz (Kalevi JK). Varem ESTLYS arvestuses poodiumikohtadel regati lõpetanud jahid Alar Ivansoni Tessa (Kalevi JK) ja Ain-Eke Jalasto Fanatic (Kalevi JK) on selles grupis samuti konkurentsi pakkumas ja favoriidid Cruising Division’i (jahid, mille disain pärineb varem kui aastast 2000) parima jahi kohale.

ORC III grupis on viimastel aastatel poodiumikohtadel olnud enamasti Venemaa meeskonnad, kuid Covid-19 levikust tingitud piirangute tõttu sel aastal Venemaa jahte regatil ei osale. Nii saab siin grupis favoriitideks pidada naistetiimi Piloilleri 3 kapten Anne-Mari Luik juhtimisel (ROPK/Kalevi JK) ja Margus Beljakovi meeskonda jahil Liliann (Saaremaa Merispordi Selts) ning kes lisaks neile, seda näitab juba algav regatinädal.

ORC IV grupis tuleb nimetada Ülari Velviste juhtimisel jahti Lagle III (Haapsalu JK), Imre Marmoriga roolis jahti Vesileenu (Kalevi JK), Janno Simmi jahti La Folie (Pärnu JK), jahti Mercurius (Saaremaa Merispordi Selts) Indrek Kivi juhtimisel ja ka noortemeeskonda jahil Liza 1 (Kalevi Jahtklubi), mille roolis Mattias Johan Kangur. Kuidas kujunevad aga poodiumikohad tegelikkuses, jääme huviga ootama.

Regatil osaleb üle 100 jahi ja ligi 700 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei saa sel aastal osaleda pea 20 jahti Venemaalt, kes on Muhu Väina regatil iga-aastased külalised. Osalevate meeskondade nimekiri asub http://muhuvain.ee/onb

63. Muhu Väina regatt toimub 11.-18. juulini ja läbib nädala jooksul kokku nelja sadamat – Pärnu Jahtklubi, Kärdla Sadam, Haven Kakumäe ja Kalevi Jahtklubi Tallinnas Pirital.

Regatt on jälgitav reaalajas internetist Sportreci lehel siin – jahid kasutavad GPS-jälgimisseadmeid ning kui ka purjed paistavad vaid silmapiiril, siis veebis on võimalik nende liikumist jooksvalt jälgida.

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati ajakava:

12. juuli – Pro Marine Trade Pärnu ring

13. juuli – Alter Marine Pärnu lühirada

14. juuli – Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapp

15. juuli – Hiiumaa Sadamad Kärdla ring või vaba päev

16. juuli – Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapp

17. juuli – Santa Maria Haven Kakumäe – Kalevi Jahtklubi etapp

18. juuli – Olümpia 40 Tallinna ring

Muhu Väina regati kaldaprogrammi näeb siit: http://muhuvain.ee/regatt2020/ uritused

Regati kodulehekülg: http://muhuvain.ee/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/ muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/ muhuvainaregatt/

GPS jälgimine http://www.sportrec. eu/?page_id=671

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, Helly Hansen/Sportland, DSV, Volvo Trucks Estonia, Amserv/Toyota, Alexela, Pro Marine, Alter Marine, Tactical Foodpack, Hiiu vald, Hiiumaa Sadamad, Santa Maria, Rahva Raamat, Haven Kakumäe, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Pärnu linn, Tallinna linn, Sportity, Liviko.