Tormilinnu Regatt Hara Sadamas: Noored purjetajad näitasid oma parimat

Nädalavahetusel, 29.-30. juulil, toimus Hara sadamas Tormilinnu Regatt, mis tõi kokku 143 RS Tera, Optimist ja Zoom8 klassi purjetajat. See võistlus oli tõeline test noorte purjetajate oskustele ja vastupidavusele.

Esimene päev tervitas purjetajaid tormiste ja tuuliste oludega, mis panid proovile nii nende füüsilise vastupidavuse kui ka vaimse jõu. Puhanguline tuul ja kõrged lained muutsid võistluse äärmiselt keeruliseks, kuid noored sportlased ei lasknud end heidutada. Nad võtsid vastu kõik väljakutsed ja näitasid suurepärast oskust purjede käsitsemisel ning merega koostöö tegemisel.

Teine päev tõi endaga kaasa veidi leebemad tingimused, kuid keerutav tuul jätkas osalejate võimete testimist. See päev nõudis rohkem taktikalist mõtlemist ja kiiret reageerimist muutuvatele oludele.

Lisaks võistlussõitudele said purjetajad nautida ka midagi täiesti uut – Combat Ready treeningut, mis pakkus pärast esimest võistluspäeva põnevat vaheldust ja lisaannuse adrenaliini.

Kokkuvõttes võib öelda, et Tormilinnu regatt oli täis väljakutseid ja seiklusi, mis jäävad osalejate kauaks meelde. Noored purjetajad said kogeda tõelist mereelu ja näidata oma oskusi keerulistes oludes. Võistlus pakkus palju õppimisvõimalusi ja andis kindla teadmise, et nad on valmis tulevikus veelgi suuremateks väljakutseteks.

Tulemused: RS Tera Pro:

koht: Pärtel Orusalu (UKP) koht: Trinette Välisson (SMS) koht: Eleanor Leedo (SMS)

RS Tera Sport:

koht: Georgi Gavrilov (NJJK) koht: Alisa Petrova (Maardu Purjespordikool) koht: Viktor Korotkov (Maardu Purjespordikool)

Optimist: