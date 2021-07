Tokyo Olümpiaregati teleülekanded

Küsimusi ja kommentaare saab reaalajas esitada Facebooki lehel “Eesti purjetajad Tokyos” ning võimalusel püüavad kommentaatorid neile ka kiired vastused anda, et võistluse jälgimine oleks kõigile arusaadav ja põnev. On ju purjetamine natuke rohkem eelteadmisi nõudev spordiala ning nii Facebooki leht “Eesti purjetajad Tokyos” kui TV ülekannete kommentaatorid annavad endast parima, et kõik vajalik lahti seletada.