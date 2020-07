Tilgu Regatil osales üle 100 noorpurjetaja

Nädalavahetusel peeti Harku valla purjetamise suursündmus – VIII Tilgu Karika Regatt. Kui kaheksa aasta eest alustas Tilgu Sadama Jahtklubi tagasihoidlikult mõne jahiga, siis täna on siin treener, õpilased ja terve rida svertpaate ehk purjetamise kool. Lisaks on Tilgus kaasajastatud sadama akvatooriumi ja toimib vabatahtlik merepääste üksus. Klubi traditsiooniks on iga-aastane Tilgu regatt, mis seekord meelitas kohale rekordilise hulga võistlejaid. Kokku 103 noorpurjetajat kolmes paadiklassis – Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7.

Kahepäevasel regatil valitsesid suhteliselt head tuuleolud. Optimistidele tehti kokku seitse sõitu, Zoom 8-le ja Laser 4.7-le kaheksa võistlussõitu. Kõigi kolme klassi kolme parimat autasustati Tilgu Regati originaalkarikatega ja iga võistleja sai valida pingerea alusel auhinnalaualt endale sobiva meene. Eriti uhked karikad pani Harku vald välja oma valla parimatele purjesportlastele.

Võistlusjuht Tõnis Kaski sõnul sujus regatt ladusalt. “Koht on kena, logistika hea ja akvatoorium lai, ehk potensiaali siin jagub. Osalejate numbrid tõestavad et võistlejatele meeldib. Seega usun et tulevikus näeme Tilgus veelgi suuremaid regatte.“

Tilgu Regati 2020 koduleht: www.tmyc.ee

Tulemused

Pildid (autor Kristjan Boberg ja Marius Mericyll) kaldalt ja merelt.

Tilgu Regatti toetasid: Volvo, Harku vald, Autodisain, Sportservice, Harju Elekter, Hawaiian Tropic, Betoonehitus, Moons, Koduhoovid Haljastus, Casaverde, Kutsikastkoerani ja Händz.