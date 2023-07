Teisipäeval, 18. juulil toimus purjelaua slaalom distsipliini Eesti meistrivõistluste II etapp Kullipesas Pärnumaal

Peale 11 aastast pausi suvepealinna parimas purjelaua slaalomirannas toimus Eesti meistrivõistluste slaalomsarja II etapp, kus osales 27 võistlejat, noorim neist alles 10 aastane Leonid Turovski! Kui hommikune äikesemöll, mille võttis enda peale Kihnu saar, ja vihmapahvak möödas, viidi läbi kvalifikatsioonid ja 8 võistlussõitu. Päikese ja südasuvise ilma kiuste puhus tuul vahemikus 11-15 m/s, mis tekitas põneva lainetuse ja närvikõdi nii võistlejates kui ka korraldusmeeskonna paatides.

II etapi üldarvestuse võitis väga pingelises heitluses Frank Ervin, teiseks tuli Timo Runge ja kolmandaks aastaid slaalomivõistluseid valitsenud Tristen Erik Kivi. Naistest oli parim Marianne Rautelin Soomest. Eesti meistrivõistluste arvestuses sai võidu Cerly Aulik, teisele kohale tuli Liisa Marii Kalk ja kolmandale kohale Bertha Kivistik.

Võitja Frank Ervini kommentaarid: “Tänased võistlustingimused olid minu lemmikud. Sai sõita nii keskmise laua kui keskmiste purjedega. Sellistes oludes tunnen ma ennast kõige mugavamalt. Eks seda oli näha ka kiiruses, mis oli päris hea. Sellise ilmaga tuleb ka märkides väga tehniline olla, mis ma ütleks, on minu eelis. Ma arvan, et see tõigi võidu.”

Master vanusearvestuses võitis Timo Runge, teisele kohale tuli Valde Viiding ja kolmandale Toomas Pertel. Grand Masteritest oli parim Valde Viiding, teise koha võitis Jüri Kaldoja ja kolmanda koha Karmo Kõivutalu.

U21 ja U17 vanusearvestuses tuli esimesele kohale Oskar Lillepea, teise koha võitis Liisa Marii Kalk ja kolmanda Bertha Kivistik.

Samade võistluste raames peeti ka purjelaua slaalomi harrastajate sarja II etapp, kus üldarvestuse võitjaks tuli Toomas Pertel, teisele kohale Jüri Kaldoja ja kolmandale kohale Taavi Tiimus. Harrastajate arvestuse naiste võitjaks tuli Liisa Marii Kalk, teisele kohale Bertha Kivistik ja kolmandale kohale Miia-Liis Hamm. Open harrastajate esikolmikud kujunesid vastavalt: esimene koht Toomas Pertel, teine koht Marianne Rautelin ja kolmas koht Jüri Kaldoja. Open harrastajate naiste arvestuses võitis soomlanna Marianne Rautelin, teine Liisa Marii Kalk ja kolmas Bertha Kivistik.

Väga hea ülevaate võistlutest ja karmidest ilmaoludest annab edasi Tiit Aunaste video (A4 Media): https://vimeo.com/846883535

Eesti meistrivõistluste tulemused: https://shorturl.at/hFT01

Harrastajate sarja tulemused: https://shorturl.at/dkqR0

Fotod Janis Spurdzins: https://photos.app.goo.gl/fmDwZt9dKGYSNDGC9

FB: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=eestipurjelaualiit&set=a.670576741780088

Fotod Raul Harro: https://photos.app.goo.gl/mL5uDsUEYVG39CP47

FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669814081856354

Droon rajal sõitudest: https://youtu.be/dvUI_nP9xZw

Regati direktor oli Ain Härmson ja peavõistlusjuht Martin Berkmann.

Slaalomi EMV 2023 toetajad: Alas Kuul AS, Alumetall, Heisi IT, Rait Lukas, Hiiusurfshop, Surfhouse, Prike, Eesti Purjelaualiit.

Kirjale lisatud fotode autor: Janis Spurdzins

Mõnusat suve jätku!

Kristel Oitmaa

Eesti Purjelaualiidu peasekretär

kristel@purjelaualiit.ee

Mobiil 5228877