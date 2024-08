Teine koht Katariina II meeskonnale Kuninga Karika regatilt Hispaanias

Copa del Rey – ka iga hispaania keelt mitteoskav purjetaja teab, millega on tegu. Kuninga Karika regatt ehk Copa del Rey on üks tähtsamaid regatte Vahemeres, mis on tänaseks saanud rahvusvahelises purjetamiskalendris üheks olulisemaks tipptasemel võistluseks. Tänavu neljakümneteist korda Mallorca saare Palma lahel toimunud regatilt tõi kõige suurema osavõtuga avamerejahtide ORC 1 klassi arvestuses teise koha Eestisse Aivar Tuulbergi jaht Katariina II (Swan 42).

Faktid räägivad enda eest kirjeldades selle regati mastaapi ja kõrget taset. Enam kui 120 meeskonda 23 eri rahvusest, alates algajatest amatööridest kuni America’s Cupi võitjate, Ocean Race’i võitjate ja olümpiamedalistideni, võistlesid nädala jooksul Hispaania kuninga Felipe enda poolt üleantavate trofeede nimel. Eriti atraktiivseks teeb regati muidugi ka see, et kuningas Felipe ise on kirglik purjetaja ja hoiab Hispaania Mereväele kuuluva TP52 AIFOS rooli, võideldes ka ise oma meeskonnaga regati võidu peale.

Regatil osales kaheksa võistlusklassi: one-design klasside võistlust peeti ClubSwan 50, ClubSwan 42, Sandberg Estates J70 ja naiste karikasarja jahtidele ning neli klassi võistlesid handicap ehk ORC arvestuses gruppides suurematest väiksemateni ORC 0 kuni ORC 3. ORC klassides osales kokku neljas klassis 65 jahti, neist 22 ORC 1 klassis, kus võistles ka Katariina II.

Regati formaat on huvitav. Esimesed kolm võistluspäeva on eelseeria, ja kehtib tavapärane punktiarvestus vähempunktisüsteemis – iga võit annab tavapäraselt 1 punkti ja halvima sõidu tulemus läks nende sõitude hulgast mahaviskamisele. Viimased kaks regatipäeva lisab vürtsi punktiarvestuse muutus, sest finaalseeria on iga sõidutulemuse koefitsient 1,5 ja mahaarvamisi nende päevade tulemustest enam ei tehta. Tavaliselt tuuletingimuste osas usaldusväärne Palma laht ei pakkunud igal päeval mitte ainult häid võistlustingimusi, vaid hoidis pinget ja pakkus parimat kuni viimase päevani. Viie võistluspäeva jooksul purjetasid ORC klasside jahid neljal päeval lühirajasõite vastutuule-allatuule rajal ja ühel päeval peet ca 35-miiline rannikusõit.

Katariina II meeskonna jaoks, milles lisaks reeder Aivar Tuulbergile purjetasid Karl-Hannes Tagu, Peter Šaraškin, August Luure, Joosep Laus, Kevin-Melvin Aasav, Lorenzo Bodini, Marco Bodini, Ciro Di Plaza, Andrea Trani ja Andrea Carracci, oli tänavune regatt juba neljas kord osaleda.

„Swan 42 on Läänemere mõistes suur laev, Vahemeres aga „poisike”,“ selgitas Aivar Tuulberg. „Olime võistluste kõige teravama ja suurima osalejate arvuga grupis pisimad. Me purjetame kodus Eestis kuus kuud, Vahemeres purjetatakse pea aasta läbi. Selleks, et võidelda tiitlite eest Vahemeres, ei jätku ainult meie Eesti poiste usust, kogemustest ja oskustest, seepärast kaasasime ka oma head Itaalia sobrad. Seekord oli meeskonnas kuus eesti poissi ja viis itaallast aga me sõitsime sini-must-valge lipu all ja esindasime Pärnu Jahtklubi. Meeskond on meil sellises koosseisus Vahemeres palju sõitnud ja väga teistmoodi ei saakski seda üles ehitada, kui võita tahad.“

Katariina II meeskonda on alati rohkem soosinud pigem tugevad tuuled. Palma lahel iga päeva lõuna ajaks tekkinud briis pakkus 9 kuni 16 sõlme ja see ei olnud päris vesi Katariina II veskile. Kuid ometi püsis meeskond läbi regati esikoha konkurentsis. Paatide tasavägisust ka teise ja kolmanda koha vahel näitas lõpuks võrdne arv punkte ja ühes sõidus ka vaid sekundiline edu, kuid Katariina II kasuks kallutas seisu kaks esikohta võistlusseerias kolmanda koha saanud Hispaania jahiga võrreldes.

𝗢𝗱𝗶𝗹𝗼 𝗢𝗥𝗖 𝟭 – 22 jahti

Elena Nova | Christian Plum (Swan 42 CS) – 26 Katariina II | Aivar Tuulberg (Swan 42 Club) – 35 HM Hospitales Hydra | Oscar Chaves & Fernando Leon (DK 46) – 35

Tulemused https://www.regatacopadelrey.com/resultados?tipoinput=01&clasinput=19&clasinput=03

Copa del Rey melust ja kõrgest korraldustasemest on Aivar Tuulbergil nii mõndagi jagada: „Copat peab kogema, seda on raske kirjeldada. Copa del Rey on purjetajatele sama, mis ratturitele Tour de France – see on Euroopa kaalukaim ja kajastatuim võistlus, kust leiab kõike: kõrget purjetamistaset, head korraldust, suurt glamuuri ja mõnusat aftersaili. Kui olime merel, käis pidu kaldal; kui tulime ja puhkama läksime, käis pidu pikalt edasi. See on Copa. Võistluste korraldus, tuginedes pikaaegsele kogemusele, oli suurepärane. Meie ajaloos teist korda pandi meie laev sadamas Hispaania mereväe lipulaeva AIFFOSi (TP 52) kõrvale, millega võistles ka kuningas. Mõnel hommikul teretas kuningas isiklikult ka meie meeskonnaliikmeid. See, et Hispaania kuningas on iga-aastasel üritusel patroon, on teinud selle regati Hispaania meedias väga oluliseks sündmuseks. Näiteks merel on pealtvaatajad, kohalike ajalehtede esikaaned kirjutavad Copa del Reyst, sadamas on 4-5 raadio- ja telejaama, kes teevad seal ülekandeid, või Antonio Banderas, kes on aastaid sponsoreerinud ühte paati, mis on 5-6 korda järjest regati võitnud ja samal ajal kajastab sotsiaalmeedias oma 3,9 miljonile jälgijale selle paadi edenemist Copa del Reyl. See näitab, kui suur ja oluline sündmus on Copa del Rey Hispaanias.“

Selle regati ja Hispaania tugeva ORC laevastiku olulisust silmas pidades, toimuvad 2025.a ORC Euroopa Meistrivõistlused just Copa del Rey raames. https://orc.org/europeans2025

Katariina II meeskonna jaoks on järgmiseks oluliseks verstapostiks aga 9.-17. augustini toimuv ORC tänavune EM Ahevanamaal, aga seda juba siis jahiga Arcona 340.

„Kindlasti osaleme sügisel Kalevi Jahtklubi korraldatavatel võistlustel, aga need on rohkem treeningu mõttes. Kahjuks saime tänavu tehnilistel põhjustel hilja veele. Oleme sõitnud sel aastal ainult viis võistlust – kaks Eestis ja kolm Hispaanias. Mingi Katariina II needus siin on – kõik korrad oleme olnud hõbedal. ORC tiitlivõistlustelt on ka meil ajaloos hõbedad ülekaalus. Itaallased soovitasid laeva nime muuta,“ lausus Aivar Tuulberg naljatades.

