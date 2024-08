Täna sai alguse neli päeva kestev Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus / EMV 2024

22.-25. augustil toimuvad Lohusalus Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused paadiklassidele ILCA 6, ILCA 7, RS Feva, RS Aero 5;6;7, 29er, 49er, 49erFX ja 470. Võistluse tulemusena selguvad ka antud paadiklasside Eesti meistrid.

Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus toimub 24. korda. Avamisel tervitasid sportlasi jahtklubi kommodoor Valdo Kalm ja Lääne-Harju valla vallavanem Jaanus Saat. Mõlemad tõdesid, et selline pika traditsiooniga sündmus on oluline nii piirkonnale kui klubile ning soovisid sportlastele algavaks võistluseks edu. Võistlus kuulutati avatuks lipu heiskamisega, mille heiskamise au oli värskel RS Aero maailmameister Mia Marin Lilienthalil.

Täna võistlesid plaani kohaselt RS Fevad, ILCA 6, ILCA 7 ja 470, 29er, 49er ja 49erFX paadiklassid.

Päev algas õrna vihmasajuga ning keskmiselt 6-7 m/s puhunud kirdetuulega, õhtuks oli tuul keeranud läände ja kasvatanud kiirust keskmiselt 10 m/s.

Romi Safin (ROPK) alustas võistlus liidrirollis ILCA 6 naiste arvestuses. Tema järel teisel kohal Katariina Roihu (TJK) ja Mia Marin Lilienthal kolmandal kohal (KJK). Meeste arvestuses oli päeva võitja Remy Tupits (TJK), teisel kohal Angus Aarna Ant (PJK) ja kolmandana lõpetas Trevor Nõmmik (ROPK).

ILCA 7 U21 meeste arvestuses oli kolme võistlussõidu järel päeva parim Karel Ratnik Pärnu Jahtklubist, teisel kohal Robin Juul (ROPK) ja kolmas Richard Marcus Arge (ROPK)

470 paadiklassis võistleb kolm meeskonda, kellest parim oli Liise Väliste/Andrias Sepp meeskond Pärnu Jahtklubist, võites kõik kolm toimunud võistlussõitu. Teisel kohal Sandra Sinivee / Kaito Haamer Uku Kuuse Purjespordikoolist ja kolmandal kohal Kristiina Larssen ja Jakob Sang samuti UKP-st.

RS Feval olid täna tugevaimad Pärnu Jahtklubi neiud Laura Marii Taggu ja Sharon Peetrimäe, kolmest sõidust võideti kaks. Teisel kohal Leon Zolotarjov ja Pärtel Orusalu (UKP) ning kolmandal kohal taas Pärnust pärit meeskond Liise-Kärt Liiber ja Luise-Riin Liiber.

Homme alustavad võistlemist RS Aerod 5-6-7.

Fotod: Tiid Aunaste