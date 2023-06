Täna algavad Lohusalus Tallinn Jahtklubi Karikavõistlused – Garmin Purjetamise võistlussarja II etapp

Täna, reedel 09.06 algavad Lohusalus Tallinn Jahtklubi karikavõistlused mis on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja II etapp. Võistlus kestab kolm järjestikust päeva, mille jooksul on plaanis anda üheksa võistlusstarti igas paadiklassis. Pühapäeval toimub autasustamine ja võistluse lõpetamine.

Võistlusele on registreerinud 106 osalejat, neist 24 on kahepaadid kus võisteldakse kaheliikmelise meeskonnana. Lisaks Eesti purjetajatele on starti oodata sportlasi veel Lätist ja Soomest. Võisteldakse ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 29er, 49er, 49FX, RS Aero ja RS Feva paadiklassides.

Nendest neli: ILCA 6, ILCA 7, 49er ja 49erFX on esindatud 2024 aasta Pariisi suveolümpial.

Võistluse pidulik avamine toimub kell 13.00, purjetajaid tuleb tervitama Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Laupäeval on kõik huvilised oodatud pealtvaatajate laevale, mis kell 11.00 stardib Lohusalu sadamast võistlusalale.

Pealtvaatajate laevale registreerimine ja muu kasulik info

Tulemused

2022 aasta pildis: 1. päev, 3. päev, 4. päev+autasustamine