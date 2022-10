Täna algavad Brestis Prantsusmaal purjetamise olümpiaklassi iQfoil 2022 maailmameistrivõistlused

Eestit esindavad MM-il neli sportlast – Ingrid Puusta, Frank Ervin, Romek Roolaht, Renar Roolaht. Treener Matthew Rickard toetab sportlasi nõu ja jõuga. Samuti sõitis KULKA ja EPL-i toel võistlustele kaasa võistlusametnik Martin Berkmann, et koguda parimat rahvusvahelist ekspertiisi iQfoili võistuskorralduse osas ning, et tulevikus saaksime Eestis veelgi professionaalsemalt iQfoili võistluseid korraldada. Mine tea, võibolla õnnestub meil juba lähitulevikus iQfoili rahvusvahelisi tiitlivõistluseid korraldada ja selleks on meil palju tarkust ja kogemust vaja.

Kommentaare jagasid asjaosalised:

Ingrid Puusta EST1 (kolmekordne olümpiasportlane, 2022.a. iQfoil Eesti meistrivõistluste parim naine, üldarvestuse 6. koht, Eesti Karikasarja iQfoil naiste parim, üldarvestuse III koht): „Hetkel on siin Brestis hästi vaba õhkkond. Kohal on kõik kõige paremad, aga ka palju uusi nägusid. Oleme väga ootusärevuses ning tahaks juba võistelda. Tundub, et tuleb tugeva tuule võistlus. Võistluspaik on väga hästi organiseeritud, kokku on pandud kolm suurt telki võistlejate jaoks. Oleme saanud vee peal käia ühe korra ning plaanime veel kahte trenni enne esmaspäevast starti.”

Frank Ervin EST207 (2022 iQfoil Eesti meister U21 vanusearvestuses, üldarvestuse II koht; Eesti Karikasarja iQfoil U21 II koht, üldarvestuse 4. koht): “Õhkkond Brestis on väga mõnus, kohal on maailma parimad purjelaudurid, kes kõik ootavad põnevusega esmaspäeva, et hakata võistlema. Isiklikult ootan juba esimest võistluspäev, et näha oma treeningute tulemusi.”

Romek Roolaht EST143 (2022 iQfoil Eesti meistrivõistluste III koht, üldarvestuse 5. koht; Eesti Karikasarja iQfoil U21 I koht, üldarvestuse II koht): “Brestis on meeleolu hetkel väga üleval – vaatamata hallile ilmale on sajad sportlased jõudnud võistluspaika ning õhus on tunda, et midagi vinget hakkab toimuma. Lähenen võistlustele väga avatud meelega ning soovin soorituse poolest üllatada ennast.“

Renar Roolaht EST28 (2022 Eesti Karikasarja iQfoil üldarvestuse I koht, iQfoil Eesti meistrivõistluste 4. koht): “Brestis on meeleolu hea. Kuna surfareid on palju, siis koguaeg keegi sõidab ja toimub midagi. Lisaks on tuul puhunud ja oleme saanud oludega harjuda. Minu suur eesmärk on juba mõnda aega olnud purjetada kuldfliiti. Sellel võistlusel on see raskem kui varem, kuna võistlejaid on rohkem. Oleme selle võistluse jaoks kõvasti trenni teinud ja kindlasti tuleb põnev nädal.“

Martin Berkmann: “Hetkel on minu suurimaks väärtuseks siin see, et saan meie sportlastele abiks olla. Võistluskeskuse rajamine on algusfaasis ja põnev on näha, kuidas see vaid paari päevaga nullist üles ehitatakse. Võistlejad lepivad omavahel kokku treeningpartnereid, kõik on väga sõbralikud ja koostöövalmis. Järgneva nädala jooksul saan vaatlejana jälgida suurvõistluse korralduslikku ja kontseptuaalset ülesehitust, meeskonnatööd ja ennast kurssi viia kõige uuemate iQfoili võistluskorralduse reeglitega.“

Esimene võistluspäev toimub esmaspäeval, 17. oktoobril. Jälgi võistluseid SIIT ja FB-s SIIT

Suured tänud toetajatele, kelle kaasabil saavad meie osavad ja kiired maailmameistrivõistlustel osaleda: KULKA, Eesti Jahtklubide Liit, Tallinna linn, Pirita Surfiklubi.

Teatavasti toimuvad järgmised suveolümpiamängud 2024. aastal Pariisis, kus selgitatakse välja olümpiavõitjad iQfoili klassis. Esimesed 40% olümpiakohti jagatakse 2023.a. MM-il Haagis Hollandis ning ülejäänud kohad lähevad jagamisele kontinentide vahel. Euroopa koht selgitatakse 2024.a. EM-il ning ülejäänud 2024.a. MM-l. Eesti purjelauduritel on kõik võimalused välja võidelda olümpiakoht nii naiste kui meeste arvestuses. Meie iQfoili sportlased – Ingrid Puusta, Emma Viktoria Millend, Lisett Aasmets, Mirjam Haava, Frank Ervin, Evert Härm, Renar Roolaht, Oskar Lillepea, Aksel Haava, Romek Roolaht, Joonas Mik – treenivad iga päev selle nimel!

Kutsume üles kõiki spordifänne kaasa mõtlema ja tegutsema, et aidata Eesti iQfoili sportlastel olümpiamängudel võistlustulle pääseda ja kõrgeid kohti saavutada.

Olgu öeldud, et Eesti purjelauasportlane on osalenud kõikidel olümpiamängudel pärast Eesti taasiseseisvumist! Jätkame seda uhket traditsiooni!

Kristel Oitmaa

Eesti Purjelaualiidu peasekretär

Pilt Raul Harro