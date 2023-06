Täna algasid Lohusalus Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, mis on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja II etapp

Korraldajad olid tellinud väga hea purjetamise ilma, päike paistis, puhus stabiilne ja mõõdukas loodetuul ning soojakraadid olid lähenesid paarikümnele.

Võisteldi kokku kuues paadiklassis ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 29er, 49er, 49FX ja RS Aero, osalejaid oli registreerunud 106, nende seas sportlasi Soomest ja Lätist.

Võistluse peakorraldaja, Tallinn Jahtklubi peasekretär Ott Kallase, sõnul on Soome kahepaadil purjetajate osalemine siinsetel võistlustel väga positiivne. See annab Eesti kahepaadi meeskondadele võimaluse võistelda kõrgemas konkurentsis, kasvab oskuste ja kogemuste hulk.

Võistluse avanud jahtklubi juhatuse liige Margus Mets tervitas kaugemalt tulnud külalisi ja soovis purjetajatele õiglast tuult. Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus on Lääne-Harju valla suurim purjetamisvõistlus. Avamisele sportlasi tervitama tulnud vallavanem Jaanus Saat pani purjetajatele võistlusteks kaasa mõtte, et tähtis on võidupüüdlustele lisaks nautida ka protsessi.



Täna võistelnud kahepaatidele toimus kokku neli võistlussõitu, nendest kõige nooremate paadiklassis RS Feva olid päeva parimd Uku Kuuse purjespordikooli võistlejad Leon Zolotorjov ja Genri Mihhalap (sõidutulemused 1-1-2-1). Kolme punktiga jäid nendest maha sama klubi tüdrukute meeskond Mia Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee. Nendest omakorda kolme punktiga kolmandale kohale tuli perekond Haavel meeskonnas Ants ja Hendrik Hara Seilamise seltsist.

29er paatidel oli päeva võidu nimel väga tihe rebimine. Tallinn jahtklubi naismeeskond Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov teenisid võrdse arvu punkte Helsinkist tulnud Maisa Kauppi ja Alisa Kylävainio. Mõlemad meeskonnad saavutasid sama lõppsumma punkte, aga kuna eestlastel oli viimane sõit parem, siis päeva võit läks neile. Kolmandale kohale tulid jällegi Tallinn jahtklubi sportlased Ann Carolin Vürst ja Kertu Külaots.

ILCA 4 arvestuses võidutses esimesel päeval Läti purjetaja Karlīna Vaivode, tema järel ühe punktise vahega Rein Ottosoni Purjespordikooli kasvandik Rasmus Randmäe, ning kolmandale kohale tuli Meribel Vahstein Saaremaa Merispordi seltsist.

ILCA 6 paadiklassis, kus võistles kokku 28 sportlast, tegi päeva parima tulemuse Läti purjetaja Elza Cibule, tema järel ROPK-s treeniv Elisa Tamm ja kolmandaks tuli Karel Ratnik Pärnu jahtklubist.

ILCA 7 arvestuses kinnitas oma kestvat paremust mitmekordne Eesti meister, olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo, võites kõik kolm sõitu. Kahe punktiga jäi temast maha ROPK purjetaja Bo Aaron Kooser, ning kolmanda koha saavutas samast klubist Evo Annus.

RS Aerodest oli parim Liina Kolk kes juhtis kõigis kolmes sõidus, tema järel teisel kohal Rait Rand ja kolmandal Andres Haavel. Kõik kolm on Saaremaa Merispordi seltsist.

Homme, laupäeval toimub teine võistluspäev ja pühapäeval selgub kes Tallinna jahtklubi karikavõistluste parimad on.

Kõik tulemused leiad SIIT

1. päev pildis

fotod: Tiit Aunaste