Täna algasid Folkbootide Eesti meistrivõistlused, mis on soojenduseks esmaspäeval algavale MM-le

Tänasest pühapäevani toimuvatel Folkbootide Eesti meistrivõistlustel osaleb kokku 30 meeskonda, viiest riigist.

Eesti meistrivõistluste esimese päeva start toimus kell 12.15, plaanis on pidada kolm võistlussõitu. Ilm on purjetamiseks soodne, tuult on piisavalt ja õhk on soe. Esmaspäeval algavad MM sõidud kus registreerinud purjekaid on 57, kokku 7-st riigist. Võistluse tihe ja sisukas programm viib osavõtjad kiiresti nädala teise poolde, et tunnustada parimaid. See toimub reedel.

Folkbootide EM ja MM ametlik koduleht: https://goldcup2023.folkboot.ee/race/

Pildid: Kai Kallas