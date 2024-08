Täna algab Lohusalus neli päeva kestev Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus / Eesti Meistrivõistlused

Täna algab Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus 2024. Lohusalu sadamas peetaval nelja päeva pikkusel võistlusel selguvad Eesti meistrid paadiklassides 29er, 49er, 49erFX, 470, RS Feva, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, ILCA 6 ja ILCA 7. Lisaks kogutakse punkte Garmin Purjetamise Võistlussarja arvestuses. Kokku osaleb võistlusel 109 paatkonda. Võistlus on põnev ka seetõttu, et mitmed paadiklassid on esindatud Olümpiamängudel, seega võime näha tänaseid tippe purjetamas 2028. aasta Los Angelese olümpial.

Jälgi tulemusi: Tulemused Manage2Sailis

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari. Sari koosneb eraldiseisvatest Eesti meistrivõistlustest ja mitmest regatist koosnevast Eesti Karikasarjast. Noorte ühepaatide Eesti meistrivõistlused peetakse augustis Saaremaal, teiste klasside võistlus toimub augustis Lohusalus. Karikasarja etapid toimuvad hooaja jooksul erinevates sadamates üle Eesti, ning osalema on oodata ligi viissada sportlast.