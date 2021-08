Tallinnas algavad purjelaua T293 Euroopa meistrivõistlused

Täna algavad Tallinnas Pirital noorte purjelaudurite olümpiaettevalmistusklassi Techno 293 Euroopa meistrivõistlused. Võistlejaid saabub 22 riigist, eelnevalt on registreerunud 250 võistlejat.

Võisteldakse kokku viies eri arvestuses: U13 ehk alla 13-aastased, Junior (kuni 15-aastased), Youth (kuni 17-aastased), Plus Youth (alla 19-aastased) ning klassis Plus, mis on vabaklass. Igas võistlusklassis toimub eraldi arvestus veel ka poistele ja tüdrukutele.

Pühapäeval kell 10.00 algas võistlejate registreerumine regatikülas Pirital, osalejaid on Tallinna saabunud juba alates reedest.

Pühapäeva õhtul kell 19.00 toimub Pirita jõe paremkaldal Pirita Surfiklubi juures regati ametlik avatseremoonia koos rongkäiguga, mida juhib dzäss-trummar Reigo Ahven oma trummishowga. Regati avavad Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper, rahvusvahelise purjelaualiidu president Marc Cardon ja regati direktor, Eesti purjelaualiidu peasekretär Kristel Oitmaa. Avatseremoonia lõpetukseks saab näha Artistic Flow Studio tuletantsu.

Esmaspäeval jätkub võistlejate registreerimine ning kell 14.00 antakse harjutussõidu start. Esmaspäeva õhtul kell 18.00 toimub võistlusametnike koosolek, millel otsustatakse esimese võistlussõidu stardi aeg ja muud jooksvad küsimused.

Võistlussõidud toimuvad alates teisipäevast laupäevani, viimane võimalik stardiaeg on laupäeval kell 16.00 ning autasustamine laupäeval kell 19.00.

Regati direktor Kristel Oitmaa ütles, et kogu võistluse toimumise ajal järgivad korraldajad Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. „Kõik üle 18-aastased võistlejad, nende saatjad ja tehnilised töötajad peavad esitama vaktsineerimistunnistuse või negatiivse testitulemuse. PCR test peab olema tehtud viimase 72 tunni jooksul ja antikehade test 48 tundi enne registreerumist,“ selgitas regati direktor ning rõhutas, et desinfitseerimisvahendid ja kiirtestid on saadaval ka regatibüroos.

Lisainfo:

Kristel Oitmaa, tel 522 8877, kristel@purjelaualiit.com