Tallinna Nädala regatil selguvad IQFoili Eesti meistrid ja lõppeb purjetajate karikasari

Tänasest pühapäevani kestval võistlusel, Haven Kakumäe jahisadamas, osaleb kaheksa paadiklassi: IQFoil, ILCA 6, ILCA 7, RS Feva, RS Aero, 470, 29er ja 49er/FX. Võistluse peakorraldaja on Tallinna Jahtklubi.

Tallinna Nädala regatt on Garmin Purjetamise Võistlussarja viimane etapp. Võistlussari on meie purjespordihooaja põhivõistluste sari, mille käigus selgitatakse välja parimad seilajad. Sündmusena on võistlussarja regatid purjetajate seas menukad, igal aastal võistleb sarjas kokku ligi viissada purjetajat. Peale meie merekarude löövad kaasa ka külalispurjetajad naaberriikidest.