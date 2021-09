Tallinna Nädala ning Eesti Meistrivõistluste raames saab Haven Kakumäel nelja päeva vältel näha merel võistlemas eri võistlusklassi purjetajaid

Neli päeva kestval Eesti Meistrivõistluste regatil ning kahel eri rajal näitavad oma oskusi Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, Techno293 ning Windsurf Foil sõitjad.

Avatseremoonial tervitasid purjetajaid regati direktor Ott Kallas, Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper ning Haven Kakumäe arendusjuht Risto Kaarma. Sõnavõttudega tervitati purjesportlasi nii Eestist, Soomest kui ka Lätist, kes on tulnud oma oskusi sügisesse Eestisse proovile panema. Avatseremoonia kuulutati lõppenuks ning võistluspäevad alanuks, kui Eesti Jahtklubide Liidu lipu tõmbas masti olümpiasportlane Karl-Martin Rammo.

Esimese päeva lõpuks kujunesid erinevate võistlusklasside esikolmikud järgnevalt.

Laser Radial klassis läks esikoht Robin Juulile (TJK) , teisele kohale tuli Kaspar Raus (ROPK), ning kolmanda koha saavutas Richard Marcus Arge (KJK).

Laser Standard võistlusklassis purjetas esikohale Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK), tema järel finišeerus Tavo Annus (ROPK) ning päeva kolmanda koha teenis omale Martin Aruja (ROPK).

RS Feva purjetajate seast olid parimad Andrias Sepp ning Liise Väliste (PJK), teisele kohale tulid Martin Rahnel ja Ott Richard Hääl (PJK); ja auväärne kolmas koht läks meeskonnale Joonas Ata Saks ning Gretel Kurgpõld (ROPK).

29er võistlusklassis oli tuli sel korral parimaks Mia Marin Lilienthal ning Hanna Tuulas (KJK), nende järel lõpetasid võistluspäeva Angeliina Maria Isabel Õunap ning Lisabeth Taggu (PJK), ning kolmas koht läks purjetajatele Kerttu Elin Purje ning Karmel Elis Purje (TJK).

Techno293 U13 5.8 võistlusklassis särasid sel korral Bertha Kivistik (TPLK), tema järel Liisa Marii Kalk (TPLK) ning kolmandale kohale tuli Lukas Tuubel (NYCS).

Techno293 U15 6.8 klassis särasid sel korral Natali Šank (TPLK), Karel Sören Tamm (NYCS) ning Aksel Haava (TPLK).

Techno U17 7.8 sõitjate puhul tuli esimeseks Jako Tuubel (NYCS), teisele kohale tuli Lisett Aasmets (TPLK) ning kolmas koht läks välisvõistlejale Soomest Siri Kaskealale (HSK).

Techno293 Plus sõitjate esikolmikusse kuulusid Karu Säärits (NYCS), kes saavutas esikoha. Tema järel oli Liisbeth Orav (NYCS) ning kolmas koht läks sel korral võistlejale Marta Arete Sokk (NYCS).

Purjelaud Foil parimateks kujunesid John Karu (SSK), tema järel Frank Ervin (BTE) ning kolmandaks tuli Renar Roolaht (TPLK).

Purjelaud Foil U17 võistlusklassis võistlesid kaks purjetajas. Esikoht läks Oskar Lillepeale (BTE) ning teine koht läks Soome Felix Sergeliusele (HSK).

Homme on plaanis võistlussõite alustada kell 11.

Regatti toetavad Tallinna linn ja Haven Kakumäe ning võistluse korraldamisele aitasid kaasa 470, Tallinna Jahtklubi ning Eesti Purjelaualiit.

Pildid: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6269302859778230

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/32c2d3e0-9579-4ac6-9d59-5571839bc87e#!/results?classId=5d33fd13-34c6-4508-b0bb-7149d14fe5e7

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

