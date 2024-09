Tallinna Nädal regatt esimene päev

Täna alanud ja kuni pühapäevani kestval võistlusel Haven Kakumäe jahisadamas osaleb kaheksa paadiklassi:

Tallinna Nädala regatt on üks Eesti purjetamishooaja olulisi võistlusi, mis toimub igal aastal septembris. See regatt on osa Garmin Purjetamise Võistlussarjast, kus parimad purjetajad võistlevad erinevates paadiklassides, et selgitada välja hooaja meistrid. Regati korraldajaks on Tallinna Jahtklubi, ning võistluspaigaks Haven Kakumäe jahisadam.

Regatil osalevad mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud paadiklassid, sealhulgas ILCA 6, ILCA 7, IQFoil, RS Feva, RS Aero, 470, 29er ja 49er/FX. Regatt meelitab osalema purjetajaid Eestist ja naaberriikidest, pakkudes kõrgetasemelist konkurentsi igas vanuse- ja oskuste kategoorias.

Tallinna Nädala regatt on populaarne sündmus nii purjetajate kui ka pealtvaatajate seas. Võistlus pakub võimalust nautida kõrgel tasemel purjetamist ja kogeda Eesti merekultuuri südamest. Lisaks võistlusmomentidele on see oluline ka purjetamiskogukonna kokkusaamiskoht, kus kohtuvad uued ja kogenud seilajad.

See regatt tähistab sageli hooaja lõppu ja on viimaseks etapiks Garmin Purjetamise Karikasarjas, mis koosneb mitmetest erinevatest regattidest üle Eesti.

ILCA 6 meeste arvestuse parimad:

Rasmus Randmäe / ROPK Remy Tupits / TJK Martin Lipp / ROPK

ILCA 6 naiste arvestuse esikolmik:

Mia Marin Lilienthal / KJK Elisa Tamm / ROPK Karlina Vaivode / Burāšanas klubs 360 / Burāšanas akadēmija

Kõik ILCA 6 tulemused: Vaata tulemusi siin

ILCA 7 klassis võistles 13 sportlast.

ILCA 7 arvestuse parimad:

Karel Ratnik / PJK Karlis Junkers / Burāšanas klubs 360 / Burāšanas akadēmija Tavo Annus / ROPK

Kõik ILCA 7 tulemused: Vaata tulemusi siin

RS Aero klassis osaleb kokku 27 jahti, jaotatud vastavalt purjede suurusele kolme kategooriasse.

RS Aero 5 parimad:

Susanna Maria Jõgi / TJK Robert Kesküla / UKP Kirke Külmsaar / HSS

RS Aero 6 esikolmik:

Kristo Õunap / SMS Liina Kolk / UKP-SMS Andrias Sillaste / AERO

RS Aero 7 parimad:

Rait Rand / SMS Andres Haavel / SMS Ivo Volkov / PJK

470 klassis võistleb neli meeskonda. Pärast tänaseid sõite juhib võistlust Eesti 2024. aasta meistermeeskond Liise Väliste ja Andrias Sepp.

Kõik 470 tulemused: Vaata tulemusi siin

29er klassis võistleb kuus meeskonda. Esimese päeva lõpus juhivad võistlust Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov, teisel kohal on Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp, ning kolmandal kohal Johanna Koit ja Iiris Liira.

49er arvestuse liidrid on Juuso Roihu ja Henri Roihu, ning FX klassis juhivad Mari-Ann Raud ja Maris Seersant.

Kõik 49er tulemused: Vaata tulemusi siin

IQFoil klassis tänaseid sõite ei toimunud tuule puudumise tõttu.

Tallinna Nädala regatt on Garmin Purjetamise Võistlussarja viimane etapp. See sari on Eesti purjespordihooaja üks tähtsamaid võistlussarju, kus selgitatakse välja parimad purjetajad. Igal aastal on sari purjetajate seas populaarne ja meelitab osalema ligi viissada purjetajat. Lisaks eestlastele võistlevad regatil ka külalised naaberriikidest. Sel hooajal toimus sarjas kokku 11 etappi erinevates Eesti paikades.