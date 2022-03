Tallinna meistrivõistlustel selgusid ka talisurfi Eesti meistrid

Talisurfi koorekiht veetis järjekordse nädalavahetuse jääl. Head jääd Eestis jagub, aga nädalavahetuse tuuleprognoos oli sisuliselt olematu. Mingisugust õhu liikumist siiski pühapäeva lõunast põhjarannikule ennustati. Seetõttu kogunesimegi Harku järvele. Päev algas tuulevaikuses, ebaharilikult mugavalt. Kes päevitas, kes mängis jäägolfi, tagus vutti või mängis pinksi. Keskpäeval saabus kosutava lõunagrilli aeg, mille järel hakkas õhk juba liikuma. Tuul tõusis õigest suunast. Hommikul maha pandud rada sobis täpselt, alustasime. Järgi jäänud ajaaknasse mahtus kenasti kaks sõitu tiiva klassile ja kolm sõitu lohe ning kelgu klassile.

Tiiva klassis võitis esikoha Raul Kehlmann. Teise koha saavutas Karolina Radevall ja kolmanda Ingel Elisabet Erm. Kõik noored on Surfy Surfschooli esindajad. Eesti meistrivõistluste sarjas võitis meistritiitli Raul Kehlmann. Teiseks tuli Rein Raud ja kolmandaks Karolina Radevall.





Tiiva klassi liidrid Raul ja Karolina

Lohe klassi kolmest sõidust kaks võitis Madis Kallas (Pirita Surfiklubi). Sellega võitis Madis nii Tallinna meistritiitli kui kindlustas ka Eesti meistritiitli. Teise koha saavutas Martti Ainola (Laulasmaa Surfiklubi). Marttile kuulus ka Eesti meistrivõistluste sarja teine koht. EMV sarja kolmanda koha saavutas Silver Kattai.

Lohe klassi Eesti meister – Madis Kallas

Kõige rohkem osalejaid on Eestis kelgu klassis. Tehniliselt keerulistes, sulava jää tingimustes, võitis Tallinna meistritiitli Tõnis Salong (Viljandi Talisurfi Akadeemia). Teise koha saavutas Raivo Saarm (Pirita Surfiklubi). Kolmandaks tuli Meelis Rang (Viljandi Talisurfi Akadeemia). Noorte (U20) seas tuli võitjaks Jakob Tuubel (NYCS). Teise koha saavutas Marta Arete Sokk (NYCS) ja kolmanda Karl Sören Tamm (NYCS).



Tallinna meister – Tõnis Salong

Eesti meister – Meelis Rang

Eesti meistrivõistluste sarjas võitis kelgu klassi meistritiitli Meelis Rang. Teise koha saavutas Raivo Saarm ja kolmanda Jakob Tuubel. Naiste meistritiitli võitis esmakordselt Johanna Lukk (NYCS), teine oli Marta Arete Sokk (NYCS) ja kolmas Liisbeth Orav (NYCS). Noorte (U20) meistritiitli võitis Jakob Tuubel (NYCS), teine Kaur Säärits (NYCS) ja kolmas Johanna Lukk (NYCS).

Eesti noorte meister – Jakob Tuubel

Hea talv tagas talisurfaritele järjekordselt pika hooaja ja tiheda võistluskalendri. Sealhulgas võõrustas Eesti Talisurfi MM-i (WISSA2022), millel osales 98 sportlast 11-st riigist. Hooaja peamiste märksõnadena võiks välja tuua, et üle mitme hooaja on Eestis ennast taas-avastamas tiiva klass. Lohetajad nägid läbi koduse MM-i, kui osavalt maailma parimad oma varustust käsitlevad ja õigusi kaitsevad. Eesti kelgu klassi tulemused, sh uued MM tiitlid, peaks vastutavatele alaliitudele tõestama, et klass väärib ka siinmail noortespordi staatust. Alaga tegelevad Eesti koolid ja noorsportlased ootavad seda tunnustust juba aastaid.

Tallinna MV/ EMV III etapp /Talisurfi mängude VI etapp tulemused

pildid: autor Enda Pärisma

EMV koond

