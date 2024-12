Tallinna Jahtklubi tähistas 2024. aasta hooaega koos liikmete ja toetajatega

14. novembril toimus Tallinna Jahtklubi hooaja lõpuüritus restoranis Puri, kus klubi liikmed ja noorliikmed said koos meenutada möödunud aasta saavutusi ning tipphetki. Õhtusöögi saatel arutati klubi tegevusi ja tulevikuplaane, andes ülevaate mitmekesistest sündmustest ja tegemistest.

Kommodoor Valdo Kalm andis tagasivaate 2024. aasta silmapaistvamatele hetkedele, mis koosnes huvitavatest klubiõhtutest, Kakumäe GP etappidest, TJK korraldatud karikasarja etappidest, eskaadrisõidust,väikelaevajuhi ja SRC raadioside koolitustest, merepääste koolitusest ning sel hooajal stardi saanud neljapäevakutest avamerejahtidele. “Oli tihe ning mitmekülgne hooaeg” sõnas kommodoor Kalm.

Purjetamiskooli direktor Maris Seersant kuulutas välja aasta noorpurjetajad – Mari Ottesson ja Remy Tupits, kes saavutasid parima tulemuse ILCA paadiklassis. Seersant andis ülevaate ka purjetamiskooli tegevustest, sealhulgas noorte seas populaarsust kogunud jalgrattalaagrist.

Kuna 2025. aasta hooaeg toob Tallinna Jahtklubi korraldatavad Põhjamaade noortepurjetamise meistrivõistlused, on klubi ees oodata tihedat ja põnevat hooaega, millel hulgaliselt tippsündmusi ja regatte.

Õhtu lõpetas klubi lipu langetamine kommodoori ja asekommodooride poolt, samas kui klubi ja purjetamiskooli toetajad said tänu ja tunnustuse osaliseks. Täname kõiki, kes on oma panuse andnud ja aidanud tagada klubi ja purjetamiskooli edu – toetajad, liikmed, lapsevanemad ja kõik aktiivsed osalejad.

Tunnustused:

Jahtklubi ja purjetamiskooli toetamine:

– Liviko, NG Investeeringud, Jüri Käo, Armin Karu, Egon Mats, Raivo Kütt

Jahtklubi toetamine:

– Websystems, Mart Hirtentreu, Margus Mets, Rait Killandi, Mairold Metsaviir, Valdo Kalm

Regattide ja purjetamiskooli toetamine:

– Haven Kakumäe, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Lääne-Harju vald, Omaraamat, Peep Roosmann, Brigita Sepp, Lenart Kivistik

Purjetamiskooli toetamine:

– Annika Tallinn, Jüri Kuusk, Triin Sepp, Eva-Liisa Niit, Silver Tiido, Andres Juul, Sven Karuse, Lauri Labe, Raul Koov, Riho Purje

Regattide toetamine:

– Tallinn SAR, Veiko Pedosk, Anneli Taal, Laur Kelder, Tarmo Idarand, Eero Link, Noorte Kotkaste Tallinna maleva mererühm, Anu Reiman, Märt Pais, Margit Kangur, Aleksander Strand

Noorpurjetajate õpetamine:

– Priit Rüütel, Eliise Raamat, Johanna Kažjava, Aleksander Kuusik, Mona Roosmann, Maria Veessaar, Maris Seersant

