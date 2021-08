Tallinna Jahtklubi Karikavõistlusel selgusid Garmin Eesti Karikasarja ühepaatide ja kahepaatide parimad

Garmin Purjetamise Eesti Karikavõistluste viimane osavõistlus peeti sel nädalavahetusel Lohusalus Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel. Võistlustules olid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ning F18 võistlusklasside purjetajad. Regati autasustamisel anti karikasarja arvestuses klassi võitjatele üle Garmini spordikellad.

Meri kostitas sel nädalavahetusel purjetajaid suurte lainete ning tugevate idasuunast pärit tuuleiilidega. Esimesel kahel võistluspäeval ei saadudki tormituulte tõttu võistlussõite pidada ja vaid pühapäeval saadi pisut rahunenud merel alates kella 10st võidusõitudega alustada.

Tallinna Jahtklubi Karikavõistluste videokokkuvõte

Laser Radial klassis oli konkurents kõige tihedam kus esikolmik mahtus ühe punkti sisse. Regati võitis Kaspar Raus (Rein Ottosoni Purjespordikool) võrdsete punktidega Robin Juuli (Tallinna Jahtklubi) ees. Ühe punkti kaugusele jäi kolmanda koha mees Georg Ristal (ROPK).

Naiste arvestuses oli klassi parim Liis Annus (ROPK) Meribel Vahsteini (Saaremaa Merispordi Selts) ja Eliise Raamatu (TJK) ees.

Garmin Eesti Karikavõistluste arvestuses tulid võitjateks üldarvestuses Kaspar Raus ja naiste arvestuses Liis Annus.

Laser Standard klassis võidutses Tavo Annus (ROPK) 5 punktiga klubikaaslase Georg Haudi (7 punkti) ja Martin Aruja (10 punkti) ees. Laser Standard U21 juunioride seas oli parim Evo Annus (ROPK) Silver Vahsteini (SMS) ja Sten-Markus Andressoni (ROPK) ees.

Garmin Eesti Karikavõistluste arvestuses võitis üldarvestuses esikoha ja Garmini spordikella Tavo Annus ning juunioride seas oli parim Evo Annus.

RS Feva noorte kahepaadil võitsid regati Pärnu Jahtklubi purjetajad Andrias Sepp ja Liise Väliste 3 punktiga. Teisena lõpetasid Rasmus Randmäe ja Henri Sootla (ROPK) 7 punktiga ja kolmanda koha saavutasid Maru Reiter ja Kaur Villem Väiku (TJK) 9 punktiga. RS Feva tüdrukute arvestuses võitsid Ann Carolin Victoria Vürst – Kertu Külaots (TJK). Teiseks tulid Mari Ottesson – Nora Nargla (TJK) ja kolmandana lõpetasid Mia Maria Lipsmäe – Sandra Sinivee (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi).

29er klassis purjetati teistest klassidest erinevas võistlusformaadis kus esmalt purjetati kolm kvalifikatsioonisõitu selgitamaks kaks parimat finaalsõidu jaoks. Seejärel purjetati poolfinaal kus selgusid järgmised kaks parimat. Finaalsõidus osalesid neli parimat paatkonda, et ühes sõidus selgitada päeva parim paat. Kvalifikatsioonidest pääsesid parimatena finaali Britta Maipuu – Hannah Tuulas (KJK) ja Mia Marin Lilienthal – Veronika Kuvatova (KJK). Poolfinaalist edenesid omakorda finaali Angeliina Maria Isabel Õunap – Lisbeth Taggu (PJK) ja Maria Aleksandra Vettik – Juta Koov (TJK). Finaalsõidus pani tugevas tuules oma paremuse tihedas konkurentsis maksma Mia Marin Lilienthal – Veronika Kuvatova. Teisena lõpetasid Britta Maipuu – Hannah Tuulas ja kolmandana Angeliina Maria Isabel Õunap – Lisbeth Taggu.

Garmin Eesti Karikavõistluste arvestuses võitsid sarja Angeliina Maria Isabel Õunap – Lisbeth Taggu.

49er klassis purjetasid kõige kindlamalt vennad Juuso ja Henri Roihu lõpetades kõik sõidud võiduga. Teisel kohal lõpetasid Helen Pais – Helen Ausman ja kolmandal Tõnis Haavel – Tobias Reiter.

Garmin Eesti Karikavõistluste sarja parimad olid 49er klassis Juuso Roihu – Henri Roihu ja 49erFX klassis Helen Pais – Helen Ausman.

F18 katamaraanide klassis edestasid Siim Maivel – Kristjan Kookmaa paatkonda Peter Saraskin – Vahur Teder.

Noorte ühepaatide Garmin Eesti Karikavõistluste viimane etapp toimub Pärnu Sügisregatil 10-12. septermbril.

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is