Tallinn Race purjeregatt sai alguse Lennusadamas ja Noblessneris

Merefestivali Sail Tallinn raames 12. korda toimuv purjeregatt Tallinn Race algas eile Lennusadamas. Kahepaatidele on Garmin Purjetamise Eesti Karikasarja osavõistlus käesoleval hooajal esimeseks mõõduvõtuks. Noorte kahepaatide RS Feva, pisut vanematele noortele sobivate 29er ning olümpiaklasside 49er ja 49erFX purjekate kõrval on purjetamas ka kõige nooremad purjetajad Optimistidel ning parapurjetajad Hansa 303 paatidel.

Lennusadama kontsertlaval kell 13 toimunud Tallinn Race avamisel tervitasid purjetajaid heade sõnadega Sail Tallinn projektijuht Lennart Sundja, Lennusadama jahisadama juht Lauri Väinsalu ja Tallinn Race juht Mart Kivistik.

Reedel ja laupäeval purjetati Lennusadama ja Noblessneri esisel akvatooriumil vaiksetes tuultes ja soojas päikesepaistes. RS Feva ja 29er purjetajad alustasid võistlemist reedel ning 49er, Optimist ja Hansa 303 purjekad laupäeval. Nii Lennusadama kui ka Noblessneri võistlusrajad on paigaldatud kalda lähedale võimaldamaks purjetajatele lähedalt kaasa elada. Võidusõite kommenteerib laupäeval ja pühapäeval algusega kell 11 Lennusadama sadamahoone rõdult Harri Mikk.

Klassidele 29er ja 49er koosneb Tallinn Race kahest võistlusest, millest esimene lõpeb laupäeval ning teine pühapäeval. Mõlema päeva kulminatsiooniks on finaalsõit, kuhu pääsevad otse kvalifikatsioonisõitudest kaks parimat ja poolfinaalsõidust samuti kaks parimat. Kummagi võistluse esineliku paremusjärjestus selgub finaalsõidus. Tallinn Race’i paremusjärjestus selgub kahe võistluse lõpptulemuste liitmisel.

49er ja 49erFX klasside võistlusel pääsesid kvalifikatsioonidest otse finaali Juuso Roihu – Henri Roihu ja Kristo Õunap – Lenart Kivistik. Poolfinaalist said finaalsõitu Jasper Rufus Rytövaara – Tobias Reiter ning Tõnis Haavel kelle soodimehena purjetab Sydney 2000 49er olümpiavõitja ja Rahvusvahelise 49er Klassiliidu president soomlane Jyrki Järvi. Finaalsõidus käis tihe rebimine Roihude ja Rytövaara -Reiteri vahel kuni pöördemärgi juures tekkinud protestiolukord ja kogu sõit lahenesid Roihude kasuks. Kolmanda ja neljandana ületasid finišijoone vastavalt Õunap – Kivistik ja Haavel – Järvi.

29er klassi valitsesid täna soomlased ja kvalifikatsioonisõitudest sõitsid end finaali Simon Karlemo – Lasse Lindell ja Ebbe Heinilä – Kim Oskar Godenhjelm. Poolfinaalist said finaalsõitu edasi Aatos Kylävainio – Onni Kylävainio ja Xiaojian Keinänen – Kaisa Sinivuori. Finaalsõidus pani oma paremuse maksma kvalifikatsioonide parim paar Karlemo – Lindell. Finišis järgnesid neile Kylävainio – Kylävainio, Keinänen – Sinivuori ja Heinilä – Godenhjelm.

RS Feva, Optimist ja Hansa 303 klassidele peetakse võistlussõitude seeria, millest arvatakse maha halvim võistlussõit.

RS Feva klassis läksid kuue sõidu järel juhtima 4 sõitu võitnud Ann Carolin Victoria Vürst – Kertu Külaots 6 punktiga. Teisel kohal on 13 punktiga Maru Reiter – Kaur Villem Väiku ning kolmandal kohal parima soome paarina Maisa Kauppi – Alisa Kylävainio 21 punktiga.

Optimist klassis juhib kaks sõitu võitnud Albert Kepp 2 punktiga. Teisel kohal on ühe sõiduvõidu võtnud Karl Veetõusme 3 punktiga ja kolmas Mattias Loitmaa 4 punktiga. Optimistidele peeti täna kolm võidusõitu.

Parapurjetamise Hansa 303 klassis juhib Peep Krusberg, teisel kohal on Kristo Priks ja kolmandal lätlane Aleks Kirsteins.

Homme algavad võistlussõidud kell 11.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/fc464094-a889-45bf-a99f-e23da23cc2e5#!/results?classId=dbcbccb7-2920-4166-bd94-d605ab8cee8c

Fotod Peeter Jõersilt:

1. päev https://www.facebook.com/media/set?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5914791911895995

2. päev https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5917930911582095

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is

Tallinn Race’i toetavad Tallinna linn, Lennusadam, Noblessneri Sadam ja Eesti Jahtklubide Liit.