Talisurfi MM 2022 toimub Maardus

Talisurfi Maailmameistrivõistluseid korraldavad taas eestlased. Seekord on võistluste, lühinimega WISSA 2022, keskus Maardu järvel ja üritus toimub 14.-19. veebruaril.

Eelmisel, 2021. aastal jäi Talisurfi MM ära ning suvel teatasid korraldajad Kanadast, et nad ei julge ka 2022 aastaks midagi lubada. Nii pöördus WISSA juhtkond meie poole, kuna meil on värske kogemus eelmiselt MM-ilt aastast 2020. Muidugi oli ka meil raske ette näha, mis veebruariks saab, kuid slaalom.ee peavõistlusjuht Tõnis Kask otsustas, et vastavalt võimalustele teeme ära. Peale võimaluste kaalumist sai seekordseks võistluskeskuseks valitud Maardu järv.

Seekord ei ole planeeritud siseüritusi ning kogu tegevus käib õues, sealhulgas ka auhinnatseremoonia laupäeva pärastlõunal. Kuigi reisimine väljastpoolt Euroopa Liitu on siiani veidi keerulisem, ootame kohale sadakonda võistlejat kümnekonnast riigist.

Võistluseid saab jälgida kodulehel ja Facebookis.

WISSA 2022 toimumist toetavad Talvisurf, 3D Wind Service, Klaus Faisst, Maardu linn, Kalev Allikveer, Velocity Wingsails, Kultuuriministeerium, Metallituba, Hestia Hotel Susi, Flaka, Noblessneri Purjekool ja Eesti Jahtklubide Liit.