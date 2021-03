Talisurfi Mängude võitjad ja kogu hooaja valitsejad on Raul Mihkel Anton, Marta Arete Sokk ja Madis Kallas

Talisurfi Mängude sari on selleks hooajaks läbi. Sari ületas kõik algsed eesmärgid. Toimus planeeritust oluliselt rohkem etappe (5) pluss testetapp, lisaks esmakordselt korraldatud koondise kliinik. Võistlused peeti kõikides teadaolevates distsipliinides. Kõikide võistluste / tulemuste jälgimine online’s / live’s on muutunud tehniliste edasiarenduste abil normiks.

Võistlejate osalus kelgu klassis kasvas võistlustel 26 võistlejani. Kui 2019 alustati noorte toetusprogrammi, siis täna on seis, kus noorte vanusearvestusse tuli lisada veel nooremate, juuniorite (U15) vanusegrupp. Noorte tase on oluliselt tõusnud. Tublimad konkureerivad juba professionaalidega, tänaste maailmameistritega. Noortel on tulevaste MM-ide eel tekkinud väga kõrged eesmärgid.

Kiitma peab Viljandi Talisurfi Akadeemiat. Nemad on tänaste tippkelkude arendajad. See koostöö hakkab vilju kandma. Aktiviseerunud on talisurfi tegevused Hiiumaal ja Pärnus.

Mängude sari kaasas võistlemisse uue klassi – lohed. Lohe klassis osales esimesel hooajal koguni 11 võistlejat. Viimasel etapil lisati osalejate arvu tõusu tõttu ka pumbatavate lohede arvestus. Mõlema klassi Eesti meistrivõistluste osa jäi sel hooajal paraku kesiseks, sest väga heade tingimustega hooajal toimus vaid 1 etapp. Samas laiemat pilti vaadates tuleb tunnistada – Eesti talisurfis on toimunud järjekordne arenguhüpe.

2021 Talisurfi Mängud võitis kelkude klassis Raul Mihkel Anton (Noblessneri Purjetamiskool ehk NYCS). Teise koha saavutas Meelis Rang (Viljandi Talisurfi Akadeemia ehk VTA). Kolmandaks tõusis väga pinevas konkurentsis viimaste etappide heade tulemustega Joonas Väär (NYCS).

Naistest oli läbi hooaja kindel kelkude klassi võitja Marta Arete Sokk (NYCS). Teise koha saavutas tänu viimase etapi paremale tulemusele Lisbeth Salong (VTA). Kolmanda koha võitis Saskia Põldmaa (NYCS), kellele läbi hooaja pakkus tugevat konkurentsi Liisbet Orav (NYCS). Temale seekord sarja neljas koht.

Kelkude noorte (U20) arvestuse võitis sarja üldvõitja Raul Mihkel Anton (NYCS). Teise koha saavutas Joonas Väär (NYCS) ja vaid 1 punkti kaugusele jäi Kaur Säärits (NYCS).

Juuniorite (U15) arvestuse võitis järjekindel Karl Sören Tamm (NYCS). Teise koha võitis kõige napimalt väga andekas Lisbeth Salong (VTA). Sama punktisummaga saavutas kolmanda koha Saskia Põldmaa (NYCS).

Kelkude grand master vanusearvestuse võitis Meelis Rang. Teise koha saavutas maailmameistri tiitlitega pärjatud Tõnis Salong ja kolmandaks tuli vanameister Koit Teder. Kõik nimetatud härrad on Viljandi Talisurfi akadeemikud.

Parim Master on Jaak Lukk (NYCSi treener) ja parim veteran on viimase MM-i patroon Kalev Allikveer (Puri).

Lohe klassis peeti Mängude sarjas sel hooajal neli etappi. Puhta töö tegi kogenud Madis Kallas (Pirita SK). Teise koha võitis Martti Ainola (Laulasmaa SK). Kolmanda koha saavutas esimest aastat võistlustel nime tegev Vladimir Popov.

Lohe klassi naiste arvestuse võitis Ingel Elisabet Erm (Surfy). Pumbatavate lohede arvestuse võitis Martti Ainola (Laulasmaa SK).

Talisurfi Mängude tulemused:

kelgu klass

lohe klass

Etappide pildid, videod ja kokkuvõtted leiab slaalom.ee lehelt.

Allikas: slaalom.ee