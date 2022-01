Talisurfi mängude liidrid kindlustasid positsioone

Talisurfi mängude teine etapp peeti koolivaheaja viimasel nädalavahetusel Haapsalus. Head jää- ja lumeolud võimaldasid läbi viia hooaja esimese slaalomi distsipliini võistluse. Slaalom köidab, vähemalt Eestis. Sõidud on lühikesed, on palju tehnilisi ja vaatemängulisi pöördeid, möödasõitmisi, tuleb ette ka kukkumisi ja sõite peetakse palju. Ala populaarsust tõestab tavapärasest suurem osavõtjate kui ka pealtvaatajate hulk.

Kelgu klassis toimus kokku 15 sõitu. Esikoha võitis jälle kord noor Kaur Säärits (NYCS). Teise ja kolmanda koha hõivasid Viljandi Talisurfi Akadeemia esindajad: teise koha sai Meelis Rang ja kolmanda Tõnis Salong. Naistest saavutas esikoha Marta Arete Sokk, teine oli Liisbeth Orav ja kolmas Saskia Põldmaa. Kõige nooremate U15 arvestuse parim oli Johanna Lukk ja teine Lukas Tuubel. Nimetatud naised ja noored on Noblessneri purjetamiskooli esindajad.

Sarja kokkuvõttes on võim Noblessneri purjetamiskooli käes. Liidripositsioonil asub Kaur Säärits, teine on Jakob Tuubel ja kolmas Marta Arete Sokk. Naistest on liider Marta Arete Sokk, teine Saskia Põldmaa ja kolmas Johanna Lukk.

Lohe klassi osalus on Eestis jätkuvalt kasin, samas võistlus oli pingelisem kui kunagi varem. 16 sõidu jooksul vahetus liider kogu aeg. Võistluse lõpuks olidki liidrite netopunktid võrdsed. Esikoha otsustas hoopis kolmandana lõpetanud Tiit Riisalo (KJK), kes ühes sõidus edastadas Märt Maistet (Laulasmaa SK). Märdil oli see küll mahavisatav sõit, aga punktivõrdsuse korral on sel määrav tähtsus. Seega etapi võitis ülinapilt Madis Kallas (Pirita SK), teise koha saavutas Märt Maiste ja kolmandana lõpetas Tiit Riisalo. Sarja kokkuvõttes on seis sama.

Haapsalus toimunud võistluse tulemused:

Talisurfi mängude sarja koond:

Veebruaris toimuva talisurfi MM-i “WISSA” eel on talisurfi seis Eestis väga hea. Eestis leidub sobivaid sõidutingimusi nii pikale kui slaalomi distantsile. Seni peetud võistlused näitavad, et saame olema esindatud pea kõikides MM võistlusklassides. Eesti tuleb MM-le välja väga tugeva koondisega Noblessneri Purjetamiskooli noorte ja Viljandi Talisurfi Akadeemia näol. Ka Eesti lohesõitjad on sel aastal MM-i stardis.

Talisurfi MM 2022, 14.-19.veeb. Eestis: https://wissa2022. slaalom.ee/