Talisurfi Mängud avati Võrtsjärve jääl

TEKST: ENDA PÄRISMA

Esimese pakasega tekkis paljudele Eesti siseveekogudele korralik jääkate. Meie regiooni surfarite jaoks tähendas see talisurfi hooaja algust.

Talisurfil on Eestis läinud viimaste aastatel väga hästi. Saavutused on järjest paremad ja seda just eriti noorte seas. Toimuvad võistlused klubide, meistrivõistluste kui ka rahvusvaheliste tiitlivõistluste tasemel. Noorte koondis kasvab, ehk see rong liigub täiega ja on hoitud kenasti rööbastel.

Algava hooaja avasime Talisurfi Mängude sarja avaetapiga Võrtsjärvel, Jõesuus. Seal leidub hetkel päris palju piisava kvaliteediga turvalist (10+cm) jääd.

Võistlusnädalavahetuse esimesel päeval said osalejad testida uut võistlusformaati ja sättida varustust. Teisel päeval peeti võistlus, hooaja avaetapp. Ilmaoludele vastavalt toimus võistlus kursisõidu distsipliinis, sõideti slaalomi elementidega kombineeritud rajal.

Etapi võitis viimast aastat noorte klassis võistlev Raul Mihkel Anton. Teise koha saavutas Meelis Rang ja kolmanda koha võitis kõige napimalt nimeka maailmameistri (Boris Ljubtšenko) ees noorsurfar Kaur Säärits. Noorte kolmanda koha saavutas Joonas Väär. Kõik nimetatud noored on NYC purjetamiskooli kasvandikud.

Parim naine oli Marta Arete Sokk, kes on samuti NYC kooli noor. Master arvestuse võitis Meelis Rang, teiseks tuli Jaak Lukk ja kolmandaks Koit Teder. Grand Master arvestuse võitis samuti Meelis Rang, teine oli Koit Teder ja kolmas samuti MM tiitlitega pärjatud Tõnis Salong.

Võistluse tase oli kõrge ja näha on, et vähemalt kursisõidu distsipliinis kipuvad noored kogenud meestele juba kohta kätte näitama.

Tulemused

Pildid (autor Enda Pärisma): testpäev ja võistluspäev.