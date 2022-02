Talisurfi maailmameistrivõistluste WISSA 2022 esimene võistluspäev

Teisipäeval algas WISSA 2022 esimene võistluspäev. Maardu järv tervitas sportlasi rohke veega järvejääl ning osalejatele ei halastanud ka ilmataat, sest suurema osa päevast sadas vihma.

Vaatamata ilmastikuoludele, said siiski kelgud ja tiivad võistlustest pungil päeva osaliseks. Mõlemal klassis peeti maha kuus võistlussõitu.

Sõitudel oli nii kukkumisi aga ka kiireid sõite, oli sportlasi, kes mõistsid, et ilmaolude vastu ei saa meist keegi ning oli ka neid, kellele olukord stressi tekitas.

Wing ehk tiibade klassis oli stardijoonel inimesi rohkem kui eelnevatel aastatel. Seda muidugi põhjusel, et täispuhutavad tiivad koguvad üha rohkem populaarsust ja seega võiski jääl näha mitmeid uusi sõitjaid.

Kelgu klassis on varasemalt olnud sõitjaid nii rohkem kui ka vähem. Sel aastal pidid kahjuks paljud head sõitjad võistlusest loobuma, kuid see ei tähenda seda, et teised halvemad oleks. Võistlustulle läksid paljud oma ala professionaalid.

Lohe võistlusklassis korraldati esimesel päeval ainult Freestyle sõit, seda põhjusel, et taevast tulev vihm sulatas muudki lund ning härjal tuli sarvist haarata ja võtta olukorras maksimumi. Kokku oli lohe klassis sõitvaid sportlasi 14, kellest 3 olid suuskadel ning 11 lumelaual.

WISSA 2022 võistlusest võtab osa 99 sportlast 11 eri riigist.

Tulemused

Galerii