Talisurfi EMV II etapp peeti pea ideaalsetes oludes Haapsalu Eeslahel

Eesti upub lumme … no mitte enam igalpool. Viimasel nädalal on läänerannikule tekkinud ka lumevabu piirkondi. Lumevaba jää meeldib talisurfaritele, kes kasutasid seda looduse kingitust Talisurfi Eesti meistrivõistluste II etapi korraldamiseks. Võistlusele peeti kelgu ja lohe klassi võistlejatele.

Kelkude võistlusdistsipliiniks oli lühiraja slaalom. Päeva lõpuks saadi kirja 17 sõitu. Kuna jää oli puhas ja tuult omajagu, siis olid sõidud kiired ja tihedad. Etapi võitis Meelis Rang (Viljandi Talisurfi Akadeemia). Teise koha saavutas noorsurfar Kaur Säärits (NYCS) ja kolmandaks tuli kogenud vanameister Arvidas Moliusis Leedust. Naiste arvestuse võitis Marta Arete Sokk (NYCS), teine oli venelanna Serafima Afanasieva ja kolmas Johanna Lukk (NYCS). Noorte U20 arvestuse võitis Kaur Säärits, teine oli Jakob Tuubel (NYCS) ja kolmas Marta Arete Sokk (NYCS).

Meelis Rang. Foto autor Enda Pärisma.

EMV sarja kokkuvõttes on peetud kaks etappi. Sarja kokkuvõttes juhib Meelis Rang, teine on Raivo Saarm (Team Jahe) ja kolmas Kaur Säärits. Naiste arvestuses on liider Johanna Lukk, teine Marta Arete Sokk ja kolmas Serafima Afanasieva. Noorte U20 arvestust juhib Kaur Säärits, teine on Jakob Tuubel ja kolmas Johanna Lukk.

Madis Kallas. Foto autor Enda Pärisma.

Lohe klassi võistlus peeti pikal, kursisõidu rajal ja kokku tehti 7 sõitu. Lohes domineeris jätkuvalt Madis Kallas (Pirita SK), võites kõik sõidud. Kindla teise koha saavutas Martti Ainola (Laulasmaa SK) ja kolmas oli Silver Kattai. EMV sarja kokkuvõttes on tulemus täpselt sama.

Fotod: autor Enda Pärisma

EMV II etapi tulemused:

lohed https://bit.ly/3BjYyju

kelgud https://bit.ly/3uLxjwX

EMV koond:

lohed https://bit.ly/3LwB66W

kelgud https://bit.ly/3GKWLEY

Talisurfi mängude koond

lohed: https://bit.ly/33eDptQ

kelgud: https://bit.ly/34zkNFF