Talisurfi Eesti meistrivõistluste sarja liidriteks tõusid Raul Mihkel Anton ja Madis Kallas

Naiste arvestuse ja samas ka noorte (U20) tüdrukute arvestuse võitis Marta Arete Sokk. Võrdsete punktidega saavutas teise koha Liisbet Orav ja kolmas oli Saskia Põldmaa. Kõik noored on Noblessneri purjetamiskooli (NYCS) esindajad.

Grand Master arvestuse võitis Tõnis Salong, teiseks tuli Meelis Rang ja kolmandaks Raivo Saarm (Team Jahe).

On näha, et kelkude klassi esiotsas domineerivad üha enam julgust ja kogemusi omandavad noored sportlased. Muidugi ei saa alahinnata vanemate sportlaste abivalmidust noorte suhtes: noored on nende abil saanud soetada omale kelke ning jagatakse ka nõu.