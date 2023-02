Talisurfi Eesti meistrid on Tõnis Salong ja Johannes Ahun

Eesti on talisurfi meka. Meie looduslikud ja klimaatilised tingimused pakuvad selleks pea ideaalsed võimalusi. Igal nädalavahetusel toimub kusagil Eestis mingi üritus või peetakse eestikaid.

Kahe võistlusklassi jaoks on tiitlivõistlused selleks aastaks purgis. EMV esimene etapp peeti Võrtsjärvel (slaalom), teine Saadjärvel (kursisõit) ja kolmas sel nädalavahetusel Harku järvel (maraton). Kolme erineva etapi ja distsipliini summas selgusid Eesti parimad talisurfarid kelgu klassis. Kelgu klass ongi meil kõige arvukam ja sportlikum talisurfi klass. Siin jätkub konkurentsi kõikidesse distsipliinidesse ja vanusegruppidesse. On olemas noortekoondis, mille tagab alaga tõsiselt tegelev purjetamiskool. Tänavu on siit tuule tiibadesse saanud järjekordne põlvkond noori.

Pisut tagasihoidlikum on seis tiiva klassis. Tiib on taasavastamise faasis. Osalejaid on küll varasemast enam, kuid eestikad jäid neil seekord üheetapiliseks. Kolmandas, lohe klassis on olukord kõige keerulisem. Sobivad olud ja lohetajad pole sel aastal veel EMV tasemel kokku saanud.

Nädalavahetusel peetud Harku etapil valistesid erakordselt keerulised ilmaolud. Sula, lörts, üksikud ootamatud hanged, kohati pinnavesi, pidevalt sadav raske lumi, pluss purje jäätumine ja puhanguline tuul. Nimetatud loodusnähud panid võistlejad senisest enam varustust valima, või hoopis kiruma. Ainuvõimalik distsipliin oli nendes oludes 2×30 minuti maraton.

Tõnis Salong

Kelgu klassis võitis nii maratoni kui ühtlasi ka Eesti meistritiili Tõnis Salong. Võitja kommentaar oli: See maraton läks auga ekstreemspordi valkonda. EMV teise koha saavutas Meelis Rang ning kolmanda Koit Teder. Antud poodium oli Viljandi Talisurfi Akadeemia väga jõuline avaldus. Tahaks loota et kuttide “custom” kelkude arendamisele kulunud töötunnid said vähemalt emotsionaalselt tasustatud. Need kelgud sõidavad tõesti kõikides oludes.

Samad härrad ja positsioonid jäid kehtima ka master vanusearvestuses.

Liisbeth Orav

Kelkude naiste meistritiitli võitis Liisbeth Orav. Maratonil näitas head hoogu Johanna Lukk, kel sarja kokkuvõttes tuli siiski teise kohaga leppida. Naiste kolmanda koha saavutas Grita Griin. Sama järjestus kehtib ka noorte U24 tüdrukute arvestuses. Kõik noored esindavad siinkohal Noblessneri Purjetamiskooli.

Karl Sören Tamm

Noorte U24 meistritiitli võitis seekord üllataja, Karl Sören Tamm. Hea koondtulemuse tagas eelkõige maratoni suurepärane teine koht. Eestikate teise koha saavutas Jakob Tuubel ja kolmanda Kaur Säärits.

Kõige nooremate juunior U17 vanusegrupi tiitli võitis samuti Karl Sören Tamm. Teiseks tuli Johanna Lukk ja kolmandaks Grita Griin. Noorte poodiumid kuuluvad taas kord Noblessneri Purjetamiskooli lastele.

Johannes Ahun

Tiibade meistritiitlid selgitati sel aastal üheetapiliselt, Harku järve rasketes oludes. Eesti meistriks tuli pigem olümpiavetelt tuntud Johannes Ahun. Teise koha saavutas Toomas Kasenurm (Pärnu Surfiklubi) ja kolmanda Karmo Kõivutalu (BT). Surfitibid tavaliselt sellise ilmaga välja ei tule, aga meistritiitli nimel tehti imet. Tiibade naiste meistritiitli võitis Cerly Aulik (BTE), teise koha saavutas Annika Tuisk ja kolmanda Triin Karuks.

Cerly Aulik

Tulemused

Harku etapp (kelgud): http://bit.ly/3I7lHt4

Kelgu EMV koond: http://bit.ly/3XMWf2I

Tiiva klassi EMV: http://bit.ly/3Ib0FKg

Pildid: autor Ave Jäger

Tekst: Tõnis Kask, Slaalom.ee

Selle hooaja peamistest võistlustest on järgmisel nädalavahetusel tulemas veel Tallinna meistrivõistlused ja kes teab, äkki tekib ka lohe eestikatele mingi sobiv võimalus.

Talisurfi EMV Sarja toetasid Eesti Purjelaualiit ja slaalom.ee võistluskorraldus meeskond.