Sügisregati teine päev sai võiduka lõpu udu saatel

Kui eile ei saanud noored purjetajad merele vähese tuule tõttu, siis tänase võistluspäeva sai enneaegse lõpu merelt saabunud paksu udu tõttu. Keset võistlussõite kohale iilinud udu muutis purjetamise merel ohtlikuks ning kohtunikel ei jäänud üle muud, kui võistluspäev lõppenuks kuulutada.

Merel võis kohati nii eestlasi kui ka lätlasi, kes kõik oma oskused proovile panid.

Optimist klassi esikolmiku moodustasid Kaito Haamer (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi) teenides esimese koha, tema järel Trinette Välisson (Saaremaa Merispordi Selts) ning kolmas koht kuulus purjetajale Hans-Raul Miil (Tallinna Jahtklubi)

U12 purjetajate esikolm moodustus järgnevalt. Esikohale tuli Robert Matt (Saaremaa Merispordi Selts), teisele kohale seilas Liise-Kärt Liiber (Pärnu Jahtklubi) ning auväärse kolmanda koha saavutas Leon Zolotarjov (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi).

U12 tüdrukute puhul moodustus esikolmik järgnevalt. Liise-Kärt Liiber (Pärnu Jahtklubi) tuli esikohale, tema järel Luise-Riin Liiber (Pärnu Jahtklubi) ning kolmandale kohale seilas Leene Väliste (Pärnu Jahtklubi).

U16 tüdrukute puhul toimus tihe rebimine esikolmiku vahel, kus kohti määrasid vaid mõned punktid. Sellest hoolimata saavutas parima koha Trinette Välison (SMS), tema järel Laura Marii Taggu (Pärnu Jahtklubi) ning kolmas koht läks purjetajale Ann Carolin Victoria Vürst (Tallinna Jahtklubi).

Zoom 8 võistlusklassis võidutsesid peamiselt tüdrukud. Esimene koht läks purjetajale Elisabeth Ristmets (Rein Ottosoni Purjespordikool), teine koht teda jälitanud Kertu Külaotsale (Tallinna Jahtklubi) ning kolmas koht kohe tema järel purjetanud Rasmus Randmäele (Rein Ottosoni Purjespordikool).

U17 tüdrukute kategoorias kuulusid esimesed kaks kohta samuti Elisabeth Ristmetsale (ROPK) ning Kertu Külaotsale (TJK). Kolmanda koha saavutas Maria Aleksandra Vettik (Tallinna Jahtklubi).

Laser 4.7 oli esikolmik rahvusvaheline, sest esimene koht läks Karlina Vaivodele Lätist, teine koht kuulus Karolin Härmale (Kalevi Jahtklubi) ning kolmas auväärne koht läks sel korral Lisabeth Taggule (Pärnu Jahtklubi).

Homme on plaanis sõite alustada kell 11.

Fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6201731989868651

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/parnusygisregatt2021#!/results?classId=Q

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.