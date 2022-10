Sugari meeskond püüab Itaalias Euroopa meistritiitlit!

Täna algavad Itaalias Sistianas 𝗢𝗥𝗖 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗯𝗼𝗮𝘁 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻s 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟮.

Osalemas on 21 jahti kokku kuuest erinevast riigist. Eestist osaleb võistlusel Pärnu jahtklubi jaht Sugar kapten Ott Kikkasega.

Sugar`i meeskond võitis Ott Kikkase juhtimisel selle aasta juunis Puerto Cervos toimunud avamerepurjetamise Maailmameistri võistlused C grupis. Seega Itaalia veed ja olud on neile juba tuttavad. See annab kindlasti hea eelise ka nendel võistlustel.

Võistlejad kogunesid võistluspaika juba 9. oktoobril, kui algasid vajalikud mõõtmisprotsessid, kaalumised, registreerimine.

Eile toimus treeningvõistlus, kus soovijad said Itaalia hilissuvises ilmas mere peal konkurentidega tutvuda.

Täna minnakse ainsale ja pikemale rannikusõidule mille pikkus on ca 20 meremiili, järgmistel päevadel tuleb mõõtu võtta lühiradadel mida on plaanis pidada kokku seitse.

Võistlus lõppeb 15.oktoobril kell 18.00 piduliku autasustamisega.

Võistluse kodulehel saab tutvuda täpsemalt ajakavaga, toimumiskohaga ja tulemustega.