SSL Team Estonia alustas täna purjetamise maailmakarika finaalsõitudega

Täna algasid Gran Canarial SSL Gold Cup finaalsõidud, mille tulemusena selguvad maailma parimad purjetajad. Kohaliku aja järgi 12.30 alustavad eestlased teises alagrupis võistlemist Tšiili, Kuuba ja Portugali meeskondade vastu.

Kapten Tõniste sõnul on tegemist väga arvestatavate konkurentidega, aga kinnitas, et Eesti meeskond on tugev ja enesekindel.

SSL Gold Cup on jalgpalli MM finaalturniirist inspireeritud purjetamisvõistlus, milles erinevate riikide parimad purjetajad asuvad ühtse meeskonnana võistlema maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel. Eesti tiimi kapten on Tõnu Tõniste. Võistkonda pääsemine toimub kindla süsteemi alusel. 11-liikmeline võistkond moodustatakse nii kapteni valikute kui paadiklasside ülese pingerea põhjal.

Eesti esindusmeeskonda kuuluvad: Maiki Saaring, Karl-Hannes Tagu, Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Taavi Valter Taveter, Peter Šaraškin, Mati Sepp, Kevin Melvin Aasav, Karolin Härm, Janno Hool.

Võistlust on võimalik otseülekandeset vaadata: https://goldcup.starsailors.com/live/

Võistluse koduleht: https://starsailors.com/