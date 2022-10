SSL Gold Cup finaalsõidud Bahreinis lükati edasi

SSL Gold Cup korraldusteam teatas eile võistluse kodulehel, et 28.oktoobril algama pidanud finaalsõidud lükatakse edasi.

Algselt 28.10-20.11 Bahreinis toimuma pidanud Gold Cup finaalsõidud on hetkel teadmata ajaks edasi lükatud. Korraldaja sõnul on edasilükkamise põhjuseks logistiliste ja tehniliste küsimuste lahendamise keerukus, mis on tingitud tänasest olukorrast maailmas. Korraldajad siiski jätkavad aktiivselt tööd ja loodavad juba õige pea hõigata välja uus võistluse toimumise aeg ning siiski pakkuda purjetajatele üle maailma väga heal tasemel võistlus.

Eestist on sellel võistlusel osalemas:

Kapten Tõnu Tõniste

Meeskonnas:

Toomas Tõniste

Peter Saraskin

Mati Sepp

Tammo Otsasoo

Karl-Hannes Tagu

Karl Martin Rammo

Karl Kolk

Maiki Saaring

Deniss Karpak

Ingrid Puusta

Janno Hool

Taavi Valter Taveter

Juuso Roihu

Ago Rebane

Aleksander Kuusik

Henri Tauts

Andres ViisemannHärm Karolin

Treifeldt Rene

Luure August

Aasav Kevin Melvin

SSL Gold Cup kodulehelt saab lähemalt lugeda võistluse formaadist, tutvuda meeskondadega ja hoida silma peal uudistel