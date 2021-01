Škoda Tallinn alustas koostööd Roihudega

Škoda Tallinn, suurim Škoda edasimüüja Eestis alustas koostööd Eesti purjetamiskoondise ühtede esinumbrite, purjetajavendade Juuso ja Henri Roihuga, kes sihivad 2021 juulis toimuvatele Tokyo Olümpiamängudele.

Juuso kommenteeris koostöö alustamise kohta järgmiselt: “Oleme juba pikalt otsinud koostööpartnerit, kes aitaks meil muretult erinevates Euroopa riikides ringi liikuda ning treeningutel ja võistlustel mugavalt kohal käia. Siiani oleme pikemateks välisreisideks Eesti Jahtklubide Liidult transpordivahendi saanud, kuid oma auto lahendab mitmed probleemid ja teeb sportlase elu efektiivsemaks.”

“Oleme ülimalt tänulikud, et Škoda Tallinn alustas meiega koostööd ning soovime ettevõtet omalt poolt mitmekülgselt abistada, olles võrdväärne partner. Koostöö tähendab meie jaoks kindlasti mõlemapoolset panustust. Rõõm, et Eestis leidub ettevõtteid, kes tippsportlaste karjääri soovivad toetada,” lisas Henri.

Škoda Tallinna turundusjuht Agata Rosenberg kommenteeris koostööd järgnevalt: “ŠKODA Tallinn on alati spordiusku olnud ja meil on hea meel, et saame toetada andekaid purjetajaid vendasid Roihusid!”

Roihud said Škoda Tallinnalt auto kasutusse eelmise aasta sügisel ning koostöö kestab esialgu ühe aasta. Peale pikka kujundustööd saadi koostöös Roihude ja Škoda meeskonnaga aasta lõpu poole auto esi- ja tagaosa ning mõlemad küljed purjetamispiltidega kaetud ning on juba palju positiivset tähelepanu tänavapildis kogunud.