Septembri esimesel nädalavahetusel lõpetasid hooaja Eesti purjetajate pere kõige nooremad kui peeti LHV sisenejasarja viimane etapp Pirital. LHV Sisenejasari on Eesti Optimist klassi Liidu poolt kureeritav sari võistlusspordiga tutvuse tegemiseks Optimist klassi purjetajatele. Sarja formaat näeb ette lihtsustatud tingimusi ja juhendamise võimalust võistlusel, et anda lastele turvaline ja toetav õpikeskkond võistlusteks. Tänavu sai esmase võistluskogemuse 130 last, kes kokku tegid kuuel etapil 286 starti. Üle Eesti toimunud etappidel osalesid lapsed neljateistkümnest klubist.

Sarja viimasel etapil Pirital osales 62 noorsportlast. Hea ja mõnusalt mõõduka meretuulega kaks päeva andsid lastele suurepärase kogemuse hooaja lõpetamiseks. Nii mõnedki osalenuist soovivad tuleval aastal juba Eesti Karikavõistlustel purjetada. Täiesti omast klassist oli Pirital Uku Kuuse Purjespordikooli kasvandik Leon Zolotarjov, kes võitis seitsmest sõidus koguni kuus. Teise koha pälvis Genri Mihhalap samuti Uku Kuuse Purjespordikoolist. Kolmas koht kuulus Kiur Arrole Saaremaa Merispordi Seltsist. Parimad neiud olid Aleksandra Sõnitsar (Uku Kuuse Purjespordikool), Helena Reelo (Toila) ja Kirke Külmsaar (Hara Seilamise Selts)

LHV sisenejasarjas ja Eesti Karikavõistluste sarjas kokku võistles tänavu Optimist klassis enam kui 220 last üle Eesti.