Selgusid Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja võitjad 12 klassis

Haven Kakumäel peetud Tallinna Nädala regatt oli Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja viimaseks etapiks klassidele Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293 Minim U13, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Plus, Formula ja Foil.

Laser Standard klassis võitis regati 8 punkti kogunud Karl-Martin Rammo. 19 punktiga saavutas teise koha Martin Aruja ja 21 punktiga tuli kümne mehe seas kolmandaks poolakas Piotr Kula. Juunioride U21 arvestuses oli parim Markus Maalt.

Sarja kokkuvõttes tuli Laser Standardil Eesti meistriks Karl-Martin Rammo, hõbedale Bo Aaron Kooser ja pronksile Georg Haud. U21 arvestuse esikolmiku moodustavad Kooser, Keith Luur ja Markus Maalt.

49er ja 49erFX klassis kuulub esikoht 7 punktiga Juuso ja Henri Roihule. Teisena lõpetasid viie tiimi hulgas võistluse 14 punkti korjanud Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter, kes tulid võitjaks U23 arvestuses. Kolmanda tulemuse tegid 34,8 punktiga Helen Pais ja Helen Ausman, kes olid naiste ja U23 tüdrukute arvestuste parimad.

Eesti meistriteks tulid 49er ja 49erFX klassis Juuso ja Henri Roihu Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiteri ning Lenart Kivistiku ja Taavi Siilbeki ees.

Klassis Laser Radial purjetas end 10 punktiga võidule lätlane Roberts Štals-Buls, järgnemas kaasmaalased Agija Elerte 14 punkti ja teise kohaga ning Karlis Junkers 27 punkti ja kolmanda kohaga. Parima eestlasena tuli Kaspar Raus 25 purjetaja konkurentsis 38 punktiga neljandaks. Naiste ja U21 tüdrukute arvestused võitis Agija Elerte ning U19 arvestuse Roberts Štals-Buls.

Sarja kokkuvõttes on Laser Radialil nii naiste kui U21 tüdrukute arvestuse Eesti meistrivõistluste esikolmik Liis Annus, Elisa Tamm ja Lissel Laiv, U19 arvestuses aga Aleksander Kuusik, Sten-Markus Andresson ja Kaspar Raus.

Formula purjelaual võttis 10 punktiga võidu Martin Ervin. 13 punkti tõid üheksa võistleja seas teise koha Frank Ervinile ja 20 punktiga tuli kolmandaks Renar Roolaht. Grand master arvestuse võitis samuti Martin Ervin, master arvestuses oli parim Aivar Kajakas, naiste arvestuses Lola Maria Pärna ja U20 arvestuses Frank Ervin.

Formula klassi Eesti meister on sarja kokkuvõttes Martin Ervin, teine Frank Ervin ja kolmas Renar Roolaht.

Foil klassi kolme võistleja hulgas kuulub regati esikoht 6 punktiga John Kajule, teine koht 12 punktiga Matthew Rickardile ja kolmas koht 18 punktiga Elena Lassile.

Eesti meistriks tuli John Kaju, teiseks Matthew Rickard ja kolmandaks Ingrid Puusta.

29er’il olid võistluse parimad 11 punktiga nii üld- kui naiste arvestuses Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava. Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas said 18 punktiga teise koha ning Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova 32 punktiga viie võistkonna konkurentsis kolmanda koha.

Sarja kokkuvõttes kuulub 29er klassis nii U19 üld- kui tüdrukute arvestuse Eesti meistritiitel Katariina Roihule ja Johanna Triinu Kažjavale. Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas saavutasid teise ning Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova kolmanda koha.

Klassis RS Feva purjetasid end 19 paatkonna seas 11 punktiga nii üld- kui tüdrukute arvestuses võidule Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. 22 punktiga saavutasid üldarvestuse teise koha leedukad Nojus Volungevicius ja Rokas Salecis ning 32 punktiga kolmanda koha Andrias Sepp ja Liise Väliste. Parim U14 võistkond oli Martin Rahnel ja Laura Marii Taggu.

Eesti meistriteks tulid RS Feval U18 arvestuses Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, teiseks Andrias Sepp ja Liise Väliste ning kolmandaks Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov. U18 tüdrukute arvestuses saavutasid esikoha Õunap ja Taggu, teise koha Vettik ja Koov ning kolmanda koha Mia Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee. U14 arvestuse esikolmik on Pärtel Orusalu ja Sander Talts, Ann Carolin Victoria Vürst ja Maru Reiter ning Karl Markus Kaal ja Joonas Ata Saks.

F18 ja Nacra 15 klassis olid viie võistelnud katamaraani seas edukaimad 15 punkti kogunud Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa. Tristan Šaraškin ja Romi Safin said sama punktiarvuga teise koha ning Karolin Härm ja Richard Marcus Arge 17 punktiga kolmanda koha. U19 arvestuse parim tiim oli Tristan Šaraškin ja Romi Safin.

Eesti meistriteks tulid F18 ja Nacra 15 klassis Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa, teiseks Karolin Härm ja Richard Marcus Arge ning kolmandaks Hardi Laurits ja Marek Lentsius.

Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann võtsid 8 punktiga võidu kolme osalenud paatkonnaga 470 klassis. 16 punktiga tuli teine koht leedukatele Daumante Petraitytele ja Jurgis Jurgelionisele ning 23 punktiga kolmas koht Alari Laglele ja Kaia Kodasmale. U24 arvestuses olid samuti parimad Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann.

Sarja kokkuvõttes kuulub Eesti meistrivõistluste kuld Hugo Rasmus Vainole ja Uko Rasmus Tiidemannile, hõbe Alari Laglele ja Kaia Kodasmale ning pronks Jakob Haudile ja Märten Mikkule.

Techno 293 Plus purjelaual võitis regati 7 punktiga Romek Roolaht. Teiseks tuli 11 surfari hulgas 11 punktiga Joonas Mik ja kolmandaks 16 punktiga Evert Härm. Parim tüdruk oli Emma Viktoria Millend.

Techno 293 Plus U19 arvestuse Eesti meistriks tuli Romek Roolaht, hõbedale Joonas Mik ja pronksile Evert Härm.

Techno 293 Junior U15 klassis tõid kogutud 7 punkti esikoha soomlasele Felix Sergeliusele. 10 punkti saanud Lisett Aasmets tuli üheksa noore konkurentsis teiseks ja 18 punkti korjanud Marta Arete Sokk kolmandaks. Parim tüdruk oli Lisett Aasmets.

Sarja kokkuvõttes võitis Techno 293 Junior U15 klassis nii üld- kui tüdrukute arvestuses Eesti meistrivõistlused Saskia Põldmaa, teiseks tuli Lisett Aasmets ja kolmandaks Marta Arete Sokk.

Techno 292 Minim U13 klassi võitja on nii üld- kui tüdrukute arvestuses 7 punktiga Bertha Kivistik. Üldarvestuses teiseks tuli 9 punktiga Liisa Marii Kalk ja kolmandaks nelja noore konkurentsis 17 punktiga Remi Marten Rajasalu.

Techno 293 Minim U13 klassi Eesti meistriks tuli Bertha Kivistik, teiseks Liisa Marii Kalk ja kolmandaks Remi Marten Rajasalu.

Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud spordikella võitis kõigi võistlejate vahel autasustamise käigus toimunud loosimisel Johanna Triinu Kažjava.

Tallinna Nädala regati läbiviimist toetasid Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Haven Kakumäe, Tallinna Jahtklubi, Liviko, Strand ja Jakari Marine/Garmin.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

