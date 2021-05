Saaremaa Merispordi Seltsi regatt jätkus reipas tuules

Eile alanud Saaremaa Merispordi Seltsi regati teisel purjepäeval tõusid juhtpositsioonidele Optimist klassis Kaur Vesberg, Zoom8 klassis Britta Maipuu ja Laser 4.7 klassis Tristan Šaraškin.

Täna tervitas Roomassaare esisel Suurel Katlal purjetajaid taas päikesepaiste, kuid tuul oli pöördunud põhjakaarde ja tugevnenud 3-6 m/s. Maatuul keerutas ja pagitas ning tegi seega purjetamise muutlikes oludes eriti huvitavaks.

Optimist klassis avapäeva teisena lõpetanud ja koduvete eeliseid nautiv Kaur Vesberg tegi täna kõige tublimat sõitu. Kahe sõiduvõidu ja ühe viienda kohaga tõusis ta esimeseks 11 punktiga. Teisena jätkab 19 punktiga Andrias Sepp ja kolmandana 23 punktiga Martin Rahnel. Tüdrukute arvestuses juhib regatti 33 punktiga Ann Carolin Victoria Vürst. Teisele positsioonile tõusis täna Laura Marii Taggu ja kolmandale Kristiina Larssen, jäädes esikoha tüdrukust maha vastavalt 3 ja 12 punktiga.

Zoom8 klass alustas võistlemist täna ja kõik neli plaanitud sõitu said kenasti peetud. Regatti asus 4 punktiga juhtima kaks viimast sõitu võitnud Britta Maipuu. Teisel positsioonil on Mia Maria Lipsmäe 9 punktiga ja temast omakorda punktiga jääb maha Maria Aleksandra Vettik.

Laser 4.7 klassi tänasel avapäeval purjetas kõige tublimalt Tristan Šaraškin kes sai kirja kaks sõiduvõitu ja kogus päeva kokkuvõttes 7 punkti. Nelja sõidu seeria kokkuvõttes asub teisel kohal Jorgen Kuivonen 9 punktiga. Kolmandal kohal asub täna kaks sõitu võitnud parim tüdruk Mia Marin Lilienthal 10 punktiga. Tüdrukute arvestuses teisel kohal purjetab Katariina Roihu 12 punktiga ja kolmandal kohal Lisbeth Taggu 19 punktiga.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/SMS2021#!/results?classId=c9065884-e6a1-4f4b-ab0f-f7796a40f49c

Fotod: https://www.facebook.com/Eesti.Jahtklubide.Liit/photos/

Videod: https://www.youtube.com/results?search_query=eesti+jahtklubide+liit

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

