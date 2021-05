Saaremaa Merispordi Seltsi regatil võidutsesid Lilienthal, Maipuu ja Vesberg

Saaremaa Merispordi Seltsi regati viimasel purjetamispäeval jätkasid võidukal kursil Optimist klassis Kaur Vesberg ja Zoom8 klassis Britta Maipuu, Laser 4.7 klassis tõusis aga tänaste sõitudega võitjaks Mia Marin Lilienthal.

Täna hommikul oli Suurel Katlal vesi peaaegu peegelsile ja seetõttu otsustas peavõistlusjuht Jüri Sõber sõidud kahe tunni võrra edasi lükata. Läänetuul hakkas stabiilselt puhuma keskpäeva paiku ning korraldajad läksidki merele rada paigaldama. Optimistide rajal jõudsid esimesed purjetajad napilt enne tuule vaibumist finišisse, kuid Zoomide ja Laserite võistlusalal hakkas tuul varem tembutama ning sõit tuli katkestada. Pikka aega võitlesid merel omavahel merelt ja maalt saabuvad üksikud tuuleiilid mis purjetajate jaoks tähendas aga pelgalt ootamist. Stabiilne lõunatuul lõi lõpuks siiski läbi ja peale raja ümbertõstmist said võistlusjuhid stardiprotseduuridega alustada. Kõigile klassidele peeti õhtupoolikul kaks vaikse tuule sõitu.

Optimist klassis eile liidriks tõusnud Kaur Vesberg (Saaremaa Merispordi Selts) sõitis täna kindlalt ja tõi regati kokkuvõttes esikoha võõrustavale klubile 28 punktiga. Kahe Pärnu Jahtklubi purjetaja Martin Rahneli ja Andrias Seppa duellis jäi kokkuvõttes ühe punktiga peale 36 punktiga lõpetanud Rahnel. Tüdrukute arvestuses võitis regati 58 punktiga Ann Carolin Victoria Vürst (Tallinna Jahtklubi). Teiseks kerkis 83 punktiga Kristiina Larssen (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi) ja samade punktidega oli Emma Mia Kaar (Pärnu Jahtklubi) kolmas tüdruk. Optimist klassis purjetas 81 paati.

Zoom8 klassis esikolmik täna ei muutunud kuid väikeste punktivahede tõttu jagus pinget ka viimasesse sõitu. Regati võitis 9 punktiga Britta Maipuu (Kalevi Jahtklubi). Teiseks purjetas 12 punktiga Mia Maria Lipsmäe (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi) ja kolmandaks tuli 20 punktiga Maria Aleksandra Vettik (Tallinna Jahtklubi). Zoom8 klassis osales 40 paati.

Laser 4.7 klassis tõusis võitjaks tänases kahes sõidus teraselt purjetanud Mia Marin Lilienthal (Kalevi Jahtklubi) 18 punktiga. Võistlusseeria kokkuvõttes tuli teisele kohale Jorgen Kuivonen (Jahtklubi Dago / Tallinna Jahtklubi) 31 punktiga ja kolmandaks tõusis võrdsete punktidega Katariina Roihu (Tallinna Jahtklubi). Tüdrukute arvestuses oli kolmas Lisbeth Taggu (Pärnu Jahtklubi) samuti 31. punktiga. Laser 4.7 klassis seilas 52 paati.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/SMS2021#!/results?classId=c9065884-e6a1-4f4b-ab0f-f7796a40f49c

Fotod: https://www.facebook.com/Eesti.Jahtklubide.Liit/photos/

Videod: https://www.youtube.com/results?search_query=eesti+jahtklubide+liit

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is