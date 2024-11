Saaremaa Merispordi Seltsi 98.hooaja lõpetamine

Kui suvepurjekad on veest välja tõstetud ja noorte svertpaadid talvekorterisse pakitud, siis jääpurjetajatel see alles algab. Juba teritatakse uiske ja pühitakse tolmu kelkudelt.

Esmalt sai tänatud kõiki noorpurjetajaid. Kohusetundlikult trennis käimise eest, klubi esindamise eest nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel ja tubli sportlikku käitumise eest. Eriliselt toome välja Trinette Välissoni , kes saavutas Zoom8 MM-l pronksi, RS Tera MM-l kulla, on Eesti karikasarjas Zoom8 klassi üldarvestuse teine ja saavutas Eesti MV Zoom8 klassis hõbe medali ning Meribel Vahsteini , kes saavutas RS Aero MM tüdrukute kulla, üldarvestuse pronksi, on Eesti karikasarja ILCA6 klassi U19 tüdrukute üldarvestuse teine ja saavutas Eesti MV ILCA6 klassi U19 tüdrukute kulla.

Ruhnu regatt, teisesõnaga Roomassaare Harbour Cup’i on Saaremaa Merispordi Seltsi kõige populaarsem regatt. Igal aastal ühildatakse see Ruhnu rahu festivaliga. Regatile paneb auhinna välja Saarte Liinid, milleks on võitjalaevadele Must Kaart ehk, vabakülastuse kaart kõikidesse Saarte Liinide sadamatesse.