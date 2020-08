Ruhnu saarel lõppenud maailmas ainulaadse regati võitis Masu meeskond

Allikas: ERR Sport

Neljapäeval ja reedel toimus Saaremaa Merispordi Seltsi ja Läti Avamerepurjetamise Assotsiatsiooni poolt korraldatud “24 tunni regatt”, mis on maailmas ainulaadne selle poolest, et ette on määratud vaid finiši asukoht.

Reeglite järgi võib iga jaht startida enda valitud kohast, mis peab jääma Riia lahe piiresse. Seejärel purjetatakse 24 tundi järjest ning võitja on see, kes on läbinud Ruhnu saarele jõudes kõige rohkem meremiile.

Selline formaat on maailmas ainulaadne ning paneb proovile meeskonna vastupidavuse ja meteoroloogia alased teadmised. Igal jahil on mõõdukirjaga kindlaks määratud keskmine kiirus ning regati võitja on meeskond, mis suudab jahist 24 tunni jooksul maksimumi võtta. Tegemist on hetkel Eesti pikima avamereregatiga.

Võistluse võitis Masu meeskond, teise koha sai RTS Baltic ja kolmanda Katarina Jee. Klassikute kategoorias ehk jahtidel, mis on ehitatud enne 1990. aastat, võitis meeskond Liliann.