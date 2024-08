RS Aero kasvuspurt: Bootcamp, võistlused ja noored teel MMile

Eestis on kiiresti populaarsust kogumas purjetamine RS Aero klassis, eriti noorte seas. RS Aero on atraktiivne ühemehe svertpaat, millega on lihtsam purjetada kui ILCA-ga, kuid mis on samas kiirem, parema manööverdusvõimega ning hästi kohandatav vastavalt purjetaja kaalule ja oskustele. Svertpaadi disainimisel on kasutatud kaasaegseid purjepaadiehituse põhimõtteid ja materjale, mis tagavad kerguse ning võimaluse paat kiiresti liikuma saada. RS Purjetajate Liit saadab omaltpoolt kaasa RS Aero peatreeneri Andres Laulu, kes toetab noori ja annab neile nõu ning tagasisidet kogu MMi vältel.

RS Aero noorte maailmameistrivõistlused toimuvad 12.–16. augustil Rootsis Marstrandis ning Eestit esindavad seal 16 noorsportlast (HSS, UKP, SMS, KJK). MM-iks valmistumiseks toimus 22.–25. juulil Haras treeninglaager, milles osales 26 purjetajat. Sportlasi juhendasid tipp-purjetajad Katariina Roihu, Mia Marin Lilienthal, Bo Aaron Kooser ja Deniss Karpak. Laagrile järgnenud Eesti Karikavõistluste Hara etapp, kus osales 29 RS Aerot, tõestas selgelt Bootcamp’i kasulikkust, sest oli selgelt näha, et kõikide sooritusvõime ja motivatsioon oli tipptasemel.

RS Aero Youth World Championship 2024: www.rsaerosailing.org/index.asp?p=event&eid=2737