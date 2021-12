Rolex World Sailor of the Year 2021 parima naissportlase tiitli pälvisid olümpiasportlased Hannah Mills ja Eilidh McIntyre, parimaks meessportlaseks valiti Tom Slingsby

Rahvusvahelise Purjetamisliidu World Sailingu auhinnatseremoonia toimus sel aastal Inglismaal, kus üle anti auhinnad parimale nais- ja meessportlasele ning parimale võistlusele. Tseremoonia ülekannet sai sel aastal jälgida veebi vahendusel.

Hannah Mills ja Eilidh McIntyre kuulutati parimateks naissportlasteks. Mõlemad tõid Tokyo olümpialt 470 klassis kodumaale kuldmedalid. Lisaks medalile tegi Hannah Mills ajalugu, olles edukaim naispurjetaja olümpial. Millsi jaoks oli Tokyos võidetud kuldmedal teine. McIntyre jaoks oli tegemist esimese olümpia kuldmedaliga.

„Olen väga õnnelik ja üllatunud, et tiitli pälvisime, kuna konkurents oli sel aastal väga suur. Olen ülimalt uhke Elidhi üle, tema pingutused olümpial tasusid ära ja ta on parim meeskonnakaaslane. Mul on au olla naispurjetaja, kuna naistel on tänapäeval palju võimalusi purjetamismaailmas. Loodan olla eeskujuks teistele naispurjetajatele ja noortele tüdrukutele nii täna kui ka tulevikus.“ – nii kommenteeris Hannah Mills oma võitu, tänades oma meeskonnakaaslast ning kõiki teisi, kes neile sel teekonnal toeks on olnud.

Kokku kogusid naised 37% häältest.

Austraaliast pärit Tom Slingsby, kes kuulutati aasta meessportlaseks, kogus 29% häältest, seda tänu Moth World Championshipile, kus võitis 14 sõidust 13st. Oma võidu kohta oli tal öelda järgnevat: „Mul on ülimalt suur au see auhind vastu võtta. Soovin tänada kõiki, kes minu poolt hääletasid. Kui olin 15. aastane, panin kirja, mis on minu unistused ja eesmärgid purjetamiskarjääris ning nendeks olid: võita olümpial kuldmedal, võita Ameerika Cup ning saada World Sailingu aasta sportlase auhind. Mul on väga hea meel, et see viimane eesmärk täitus juba teist korda.“

11th Hour Racing Sustainability auhinna võitis sel aastal Sail Africa, kelle eesmärgiks on muuta Lõuna-Aafrika purjetamiskultuur etniliselt mitmekesisemaks ning lisaks tuua ka tüdrukuid rohkem purjemaailma.