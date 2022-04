Registreerimine tänavustele ORC A ja B klassi Eesti ja Soome Meistrivõistlustele on avatud

Tänavuste ORC A ja B klassi Eesti ja Soome Meistrivõistlusteni on jäänud kaks kuud.

Baltic Offshore Week 2022 toimub 16.-19. juunil ja võõrustajaks on Kalevi Jahtklubi.

Võistlusteade on avaldatud ja registreerimine avatud. Kogu info on leitav Ametlikul Teadetetahvlil https://www.manage2sail.com/et-EE/event/BOW2022#!/

Eesti jahtidele siinkohal informatsioon ORC mõõdukirjade kohta:

Tuginedes ORC poliitikale ja EJL Tehnilise Komisjoni otsusele, ei kasutata alates 2022.a. ORC Club mõõdukirjas masti kaalu ega kreenikatsega määratud raskuskeskme andmeid. Kui teie jahile on need andmed mõõdetud, siis nende kasutamiseks peaksite tellima ORC International mõõdukirja. Kui teie jahile neid ei ole mõõdetud, siis on võimalik mõõtmine tellida https://www.puri.ee/moodukirjad/moodukirja-tellimine/

ORC Club on peamiselt mõeldud jahtidele, mille kohta pole piisavalt andmeid selleks, et välja anda ORCi mõõdukiri, kuid siiski võimaldada neil võistelda samadel alustel täielikult mõõdetud jahtidega.

Vastavalt ORC poliitikale, EJL Avamerekomisjoni soovitusele ja EJL juhatuse otsusele, saavad Eesti jahid 2022.a. ORC A ja B klassi Eesti Meistrivõistlustel osaleda vaid ORC International mõõdukirjaga.

Võistluse veebileht http://balticoffshoreweek.org/

Regatt on ka FIN-EST Offshore Series sarja ning EJLi Avamerepurjetamise Karikasarja osavõistlus.

FIN-EST Offshore Series 2022 osavõistlused on:

– 14.-15. mai, Tallinn – E4 Karikavõistlus – lühirajasõidud

– 28.-29. mai, Helsingi – WB Round the Buoys – lühirajasõidud

– 17.-19. juuni, Tallinn – Baltic Offshore Week – lühirajasõidud & avameresõit

– 27.-28. august, Helsingi – Harken Race – rannikusõit & lühirajasõidud

– 3.-4. september, Tallinn – Tallinna Meistrivõistlused – lühirajasõidud

2022 EJL Avamerepurjetamise Karikasarja osavõistlused on: