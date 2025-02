Rasmus Maalinn DN-klassi EM-il teise päeva järel kindlalt kullakursil

Soomes toimuvad DN-klassi jääpurjetamise Euroopa meistrivõistlused, mis kestavad 1. märtsini. Võistlusel osaleb kokku 121 sportlast 14 riigist. Eestist osaleb kokku 16 jääpurjetajat. Esimesel päeval peeti kvalifikatsioonisõidud mille järel jagati võistlejad vastavalt tasemele kolme gruppi: kuld, hõbe ja pronks. Eile, võistluse teisel päeval peeti neli võistlussõitu. Eestlastel on hea hoog sees, esikümnes neli meie sportlast.

Kahe võistluspäeva järel juhib kuldgrupis üldarvestust Rasmus Maalinn Pärnu Jahtklubist, kes on võitnud neli sõitu kuuest. Noorte arvestuses on teise päeva lõpus esikohal Mateusz Gigielewicz (P-89), teisel kohal Karl Ader (C-80) kes on ka hõbegrupi teine ning kolmandal kohal rootslane Tom Hogard (S-906)

Maalinn lähedal tiitlile

Kuldgrupis on konkurents tihe, kuid Rasmus Maalinn (C-20) on seni näidanud kindlat ülekaalu, saavutades esikoha neljas sõidus ja lõpetades ühe teisena. Tema kogusummaks on 6 punkti, mis annab talle liidripositsiooni. Tema lähim jälitaja, poolakas Michał Burczyński (P-114), jääb maha 6 punktiga, olles seni kogunud 12 punkti. Kolmandat kohta hoiab Łukasz Zakrzewski (P-155) 20 punktiga.

Eestlastest on esikümnes veel Mihkel Kosk (C-45), kes asub kuuendal kohal 32 punktiga, ning Hardi Laurits (C-96), kes paikneb seitsmendal kohal 35 punktiga.

Võistlus jätkub

Täna algab kolmas võistluspäev ning ees ootavad otsustavad sõidud. Kokku kestab DN-klassi Euroopa meistrivõistlus 1. Märtsini.

Jälgi kuldgrupi sõite:

https://sportrec.eu/gps/dn-ec-2025-d3 Day 3

https://sportrec.eu/gps/dn-ec-2025-d4 Day 4

https://sportrec.eu/gps/dn-ec-2025-d5 Day 5



DN-klassi jääpurjekas – kiirus ja elegants jääl

DN-klassi jääpurjekas on maailmas enim harrastatav jääpurjekaklass. Algselt 1937. aastal Põhja-Ameerikas ajalehe “Detroit News” (millest tuleneb ka lühend DN) korraldatud konkursi tulemusena loodud purjekas on tänaseks levinud üle maailma. DN-i purjepindala on 5,5 m² ja kelgu pikkus 3,6 meetrit. Õigetes tingimustes suudab see arendada kiirust kuni 100 km/h

Võistluse koduleht: https://idniyra.eu/project/ec2025/





Võistluse protokoll: https://www.sailwave.com/results/DN2025_overall.htm