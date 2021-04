Rammo lõpetas Vilamoura regati 23. kohaga

Täna lõppes nädala väldanud Laser klassi Tokyo Olümpia valikregatt Vilamouras, Portugalis. Tokyo Olümpiale pürgivate Euroopa purjetajate jaoks oli see viimane kvalifikatsiooniregatt. Rammo täitis olümpianormi juba 2018 aasta maailmameistrivõistlustel Aarhusis, Taanis.

Kuue päeva jooksul peeti kokku kaksteist võidusõitu kus meie Karl-Martin Rammol õnnestus neljal korral purjetada esikümnesse. Viimase sõidu lõpetas Rammo 2. kohaga. Regati võitis sakslane Philip Buhl mitmekordse olümpiavõitja brasiillase Robert Scheidti ees. Kolmandana lõpetas britt Michael Beckett. Kohal oli kogu maailma Laser klassi paremik kokku 139 purjetajaga.

Karl-Martin Rammo kokkuvõte regatist: „Mul läks siin Vilamouras toimunud regatt vägagi asja ette. Suure grupi sõidu osas on mul eelmise aasta sügisest saati ikka väga pikk paus olnud. 2020 aasta treeningud toimusid mul Eestis kus olümpiaregatile sarnaseid tingimusi nagu suurt lainet ja hoovust praktiliselt ei ole. Seega algas minu ettevalmistus olümpiaregatil valitsevate olude jaoks sisuliselt käesoleval aastal siin Portugalis alates veebruarist. Ise arvasin enne regatti, et kui siin esikahekümnesse pääsen siis olen väga hästi purjetanud ning 23. kohaga ei jäänud ma sellest kuigi kaugele. Plaan on tegeleda edasi pisivigade välja ravimisega oma purjetamisest ja selleks tulen siia Portugali tagasi mai kuu alguses et maailma tippudega koos treenida.”